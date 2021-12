Gloria Groove vence o Show dos Famosos após se transformar na Jennifer Lopez: Posso ser quem eu quiser

27/12/2021 | 09:10



A bonequinha está cheia de graça e levou o carrão para casa! Gloria Groove, a dona do hit Bonekinha, emocionou os fãs ao levar o troféu do Show dos Famosos para casa. A final da competição rolou no último domingo, dia 26, no Domingão do Huck, e a cantora disputou com Wanessa Camargo, Robson Nunes e Vitor Kley.

De acordo com Luciano Huck, as performances aconteceram por meio de um sorteio e Groove se transformou na artista internacional Jennifer Lopez, levando a melhor da noite. Vale lembrar que ela também deixou o público de casa de queixo caído quando homenageou Marília Mendonça na semana anterior. Com o prêmio da mão, disparou:

- O Show dos Famosos está mudando completamente a minha vida. Hoje o brasileiro me tem como uma pessoa dentro de casa. [...] Vou agradecer minha família e minha equipe que são a base disso aqui, nada como ter pessoas ao seu lado que acreditam no que você faz. Agradecer ao júri sabendo que vocês analisam e falam exatamente o que está acontecendo. Não sou o mesmo artista que entrei por aquela porta. Obrigada ao Show dos Famosos por me permitir mostrar que posso ser drag queen, drag king, sou a Gloria, sou o Daniel e posso ser quem eu quiser.

- Você é uma mega artista, ia dar trabalho para qualquer um. A gente vê como você se constrói, se dedica. Você fez a cada espetáculo um grande show, elogiou Boninho.

Vitor Kley ainda soltou a voz com as músicas de Adele, Wanessa se transformou em Britney Spears e Robson Nunes fez Wilson Simonal.