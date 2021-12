Venda da Caixa desassiste paulistas

Do Diário do Grande ABC



27/12/2021 | 08:30



Não há quem duvide da importância da Caixa Econômica Federal para a execução de políticas sociais no País. O banco público é responsável pelo pagamento de benefícios sociais e investe em programas de habitação, obras de saneamento e infraestrutura. Somente em São Paulo, por meio do Minha Casa, Minha Vida, a Caixa apoiou a construção de mais de 240 mil unidades habitacionais ao longo dos últimos anos, em investimento de aproximadamente R$ 14,4 bilhões.

Cientes do papel fundamental dessa instituição para o País, precisamos estar atentos aos ataques recorrentes que a empresa pública tem sofrido. Além das condições de trabalho cada vez mais degradantes, com enorme sobrecarga que afeta a saúde física e mental dos trabalhadores da Caixa, estamos vivenciando desmonte nunca visto em áreas fundamentais para o equilíbrio financeiro do banco. Parte das operações mais lucrativas, como a Caixa Seguridade, estão sendo vendidas. O próximo passo seria a venda da Caixa DTVM — gestora de ativos cuja criação foi recém-aprovada pelo Banco Central, que passaria a administrar os fundos de investimento que hoje são geridos diretamente pela Caixa e que a direção da empresa pretende oferecer ao mercado nos próximos meses.

Esse processo de desmonte das subsidiárias, somado ao enfraquecimento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), com a permissão de retiradas fora da regra, enfraquece a implementação de diversas políticas públicas estruturantes para o País.

Assim, é preciso que a sociedade se mobilize contra esse movimento. Vender as subsidiárias é sentença de morte para o banco público. O que o governo de Jair Bolsonaro pretende – auxiliado pela alta gestão da Caixa e de seu presidente, Pedro Guimarães – é vender os melhores ativos, as operações lucrativas do banco, que subsidiam toda a estrutura social da instituição. Essa é a política que eles querem, a que ignora milhares de brasileiros que hoje vivem em situação de extrema pobreza.

No caso da Caixa tem sido assim: Pedro Guimarães anunciou recentemente o que chamou de maior lucro da história do banco, mas não citou que mais da metade desse valor foi obtida com a venda de seus ativos (Banco Pan e Caixa Seguridade). Assim, eles garantem lucro presente, mas comprometem o fluxo de caixa do banco nos próximos anos. Estamos vivendo momento-chave para o nosso futuro. Se esse desmonte ocorrer, estarão em risco não só os trabalhadores da Caixa, mas principalmente o futuro de milhares de brasileiros que dependem do banco público para sobreviver.

Leonardo dos Santos Quadros é presidente da Apcef-SP (Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo).

Palavra do Leitor

Boas-Festas

Só buraco

Venho por meio desta, e em nome da população do Riacho Grande, em São Bernardo, reclamar em relação às ruas do bairro, que só têm buracos, pois a Prefeitura faz os reparos que ficam com aqueles ‘calombos’, que, logo em seguida, começam a afundar. Em vez de refazer o recapeamento geral, para ficar tudo nivelado e certinho, fazem serviço malfeito. Outra coisa seria referente às podas de árvores, que já faz muito tempo que não são realizadas, o que danifica todo o passeio público. Solicito as devidas providências e que o prefeito Orlando Morando e o vice vejam isso.</CS></CW>

Ademar dos Santos

São Bernardo

Dinheiro tem!

O governo federal não tem dinheiro para pagar o Bolsa Família – que ele copiou do governo anterior e deu nome de Auxílio Brasil – no valor de R$ 400, e fez absurdo que vai deixar rombo gigantesco para o próximo presidente, mas liberou até seus apoiadores para votarem a favor dos impressionantes R$ 5,7 bilhões para políticos farrearem antes, durante e depois das campanhas. Estamos entregues nas mãos de aproveitadores, sanguessugas, malfeitores, corruptos, ladravazes da pior espécie. Causa-me revolta ainda ler neste espaço gente defendendo político ‘X’ ou ‘Y’, principalmente este presidente, a pessoa mais maldosa que existe no Brasil.

Valdir Cobra Almeida

São Bernardo

Meia dúzia

Lula deu o peixe à população brasileira enquanto presidente da Nação, e baixou a quase zero o número de pessoas na extrema pobreza, com quase 100% tendo o que comer, vestir e trabalhar. Até viajar para fora do País o brasileiro estava conseguindo fazer. Dilma Rousseff foi um pouco mais fraca, mesmo assim ensinou a pescar. Daí veio o vampirão> Michel Temer que, golpista e sem nenhuma habilidade, quebrou a vara. Quando pensávamos que não poderia piorar, aparece Bolsonaro, que secou os rios, o que fez com que morressem os peixes e, ainda, pôs fogo na mata. Este presidente foi eleito com 55.205.640 votos, mas pelo menos 55.205.634 já se arrependeram. Essa meia dúzia que sobrou é que ainda defende o dono das rachadinhas. Que neste novo ano, de eleições, as pessoas aprendam a pesquisar o passado dos candidatos. Se tivessem feito isso na última eleição o Brasil não estaria à beira da falência.

Ilan Nóbrega

Mauá



Pé-frio

Bolsonaro é tão ruim, sujeito sem moral para nada, sem carisma, que os times da elite do Campeonato Brasileiro que ele vestiu a camisa para fazer graça caíram para a Série B – Chapecoense, Bahia, Sport e Grêmio –, e vão ficar lá por longos e muitos anos. Dias atrás apareceu com a miniatura do ônibus da Itapemirim. E o que aconteceu? A companhia faliu sua linha aérea. Por que será que ele não aparece em fotos nas lojas da Havan? Com certeza o <CF51>Veio da Havan sabe com quem está lidando. Esse presidente pé-frio está proibido de vestir a camisa do meu Timão. Esse cidadão é o Midas ao contrário, que ara um deus que em tudo que tocava virava ouro. No nosso caso, infelizmente, este senhor, em tudo que põe a mão, destrói.

Vilmar Mendes

Mauá

Exército

A maior Corte de Justiça do Brasil, o STF (Supremo Tribunal Federal), está repleto de profissionais políticos, submissos aos seus nomeadores, presidentes. Em o Exército permitindo que Lula, se eleito, emposse, estará sendo conivente com o maior corruptor presidente que já administrou o Brasil. Pessoalmente, não creio que o Exército brasileiro permita que o seu comandante em chefe seja o maior corrupto que já passou pela Presidência da República. Este escrevinhador não acredita que Lula ganhe, mas, se ganhar, não deverá ser empossado, impedido que será pelo Exército brasileiro.

Bilac de Almeida Bianco

São Caetano



Não prosperarão

Prestem atenção, leitores, como ultimamente as pessoas que saem da linha, aprontam, causam polêmicas, arrumam confusão, fazem bagunça, falam coisa desconexas, agem de maneira perigosa e pregam intolerância, racismo, homofobia, xenofobia são bolsonaristas. São inúmeros os casos: a tresloucada Sara Winter, o descontrolado blogueiro Allan dos Santos, o mal informado caminhoneiro Zé Trovão, o mentiroso Olavo de Carvalho e mais uma porção deles, que a lista não caberia nesta coluna. Agora, por último, para mais um exemplo negativo, um inconsequente professor de Santo André que, racista, se vestiu de Ku Klux Klan (Setecidades, dia 22). A dúvida é se sempre foram pessoas com esses desvios de comportamento, que deixaram aflorar agora, incentivadas pelo presidente, ou se, com ele no poder, acharam que teriam direito de fazer do Brasil o que bem entendem. Descontrolados, insanos, desequilibrados, maldosos, aproveitadores não prosperarão.

João Bosco Ferri

São Caetano