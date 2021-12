Auricchio assume gestão com secretariado técnico

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



27/12/2021 | 08:11



Com quadro técnico de secretários, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), assume hoje o comando da Prefeitura, ao lado de Carlos Humberto Seraphim (PL) como vice-prefeito. A transmissão oficial do cargo está prevista para as 15h. O mandato do tucano, que começa com um ano de atraso por causa da demora da Justiça Eleitoral em reconhecer a vitória dele no pleito de 2020, vai até dezembro de 2024.

O Diário teve acesso à lista do secretariado do prefeito Auricchio com exclusividade . Dentre os nomes estão: Iliomar Darronqui, que assume a pasta de Obras e Habitação; Mauro Checkin, que segue no comando da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude; e Stefânia Wludarski, que será titular de Planejamento e Gestão. Bruno Vassari continua na chefia de Gabinete da Prefeitura e Jefferson Cirne da Costa, que foi o secretário da Fazenda na gestão interina de Tite Campanella (Cidadania), agora irá para a pasta de Governo.

Para a Saúde, o nome escolhido pelo prefeito foi de Marco Antonio Cezario de Melo Junior, que é professor de emergências médicas na Faculdade de Medicina do ABC e atual diretor técnico do Hospital Albert Sabin. Já para a Educação, Auricchio trouxe Minéa Paschoaleto Fratelli, que atuava como secretária adjunta de Educação na Prefeitura de São Paulo. O ex-juiz José Luiz Toloza Oliveira Costa, que ocupava o cargo de secretário de Assuntos Jurídicos, agora será procurador-geral do município.

Atual superintendente do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano), Rodrigo Toscano foi escolhido por Auricchio para ocupar a Secretaria de Mobilidade Urbana.

Na prática, só cinco nomes do secretariado do governo interino de Tite Campanella irão seguir no governo de Auricchio, sendo só dois nas mesmas funções (Bruno Vassari e Mauro Checkin).

O prefeito de São Caetano foi diplomado no dia 19 de dezembro. A cerimônia de posse ocorreu no último dia 23, em sessão solene concorrida na Câmara de São Caetano. O evento contou com nomes de expressão no cenário político, como os presidentes nacionais do PSD, Gilberto Kassab, e do PL, Valdemar da Costa Neto. O governador em exercício de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), também compareceu ao ato e enalteceu a experiência política de Auricchio.

Durante o discurso de posse, Auricchio disse que se tornar prefeito pela quarta vez trazia “sentimento de gratidão e responsabilidade”. Disse, também, que saúde e políticas públicas de geração de empregos estão as primeiras ações do novo governo.