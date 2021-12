BC chinês planeja elevar apoio à economia real, em meio ao cenário 'incerto'

27/12/2021 | 07:35



O Banco do Povo da China (PBoC) se comprometeu a aumentar o apoio à economia real e disse que pretende promover o "desenvolvimento saudável" do mercado imobiliário local, em meio à crise de liquidez que levou grandes incorporadoras como Evergrande e Kaisa a um quadro de inadimplência. Em comunicado após reunião trimestral, a autoridade monetária chamou atenção para um cenário externo "mais complexo, severo e incerto", diante dos desdobramentos da pandemia. No ambiente doméstico, a instituição destacou que há uma "pressão tripla" de diminuição da demanda, choques de oferta e piora nas expectativas.

Para o PBoC, a conjuntura demanda uma política monetária "flexível e apropriada" e "mais proativa", com foco no apoio financeiro a pequenas e médias empresas.

Sobre o setor imobiliário, o BC chinês defendeu a necessidade de proteger direitos e interesses de consumidores, melhorar o atendimento às necessidades dos compradores, além de promover um "circulo virtuoso" no mercado.