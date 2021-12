Primeiro domingo de calor pós-Natal leva moradores à Prainha do Riacho

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



27/12/2021 | 06:28



Tradicional espaço de lazer do Grande ABC, a Prainha do Riacho Grande, em São Bernardo, atraiu ontem, pós-Natal, centenas de moradores no último domingo do ano. Com temperatura favorável, com o Sol dando ar da graça logo pela manhã, o movimento foi intenso o dia todo.Com o fluxo de veículos também alto, motorista enfrentou congestionamento no km 29 da Via Anchieta, um dos acessos ao Riacho. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), a lentidão no sentido Litoral foi devido à grande quantidade de veículos, e o tráfego foi normalizado no decorrer da tarde.

A Prainha teve acesso do público liberado no fim de outubro. O espaço estava fechado há um ano e dois meses devido à pandemia de Covid-19. Antes da pandemia, reunia, em média, 5.000 frequentadores por fim de semana.De acordo com o Climatempo, a temperatura deve continuar alta no próximo feriado de Ano-Novo.

Dia 17 o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), deu início à Operação Verão Seguro, que abrange também a região da Prainha. “Além do reforço no patrulhamento realizado pela GCM, inclusive com uso de embarcação, contamos com apoio do Corpo de Bombeiros, GVT (Guarda Vidas Temporários) e Polícia Militar. O movimento (ontem) teve o amplo monitoramento da Operação Verão Seguro”, informou a Prefeitura, por meio de nota