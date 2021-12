Anacleto Campanella passa por reforma para receber Copinha

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/12/2021 | 06:06



O gramado do Estádio Anacleto Campanella já foi palco de final de Série A do Campeonato Brasileiro, recebeu partida da Copa Libertadores e de tantas outras competições. Para poder ter novamente um alto nível para que os jogadores do São Caetano possam usá-lo como diferencial a favor, a partir da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro, o Azulão vem financiando a reforma do campo, que a partir do dia 5 recebe os primeiros jogos pela competição sub-21 – começando com São Caetano x Desportiva Perilima-PB e São Paulo x CSE-AL. Para que o espaço fique pronto a tempo, profissionais permanecerão trabalhando mesmo neste período de festas de Natal e Ano-Novo.

De acordo com o clube, a intenção para a reforma é “ter novamente um gramado de qualidade e que permita alta performance, com condições ideais para o desenvolvimento das plantas, melhorias no conforto dos jogadores e no aspecto visual.”

Os cuidados estão sob responsabilidade da empresa SP Gramados e do agrônomo Ricardo do Prado, que já coordenou diversas etapas do processo, como corte rotativo, aplicações de fertilizante, retirada dos colchões de grama e outros serviços, que permitiram dar fim para raízes em decomposição e gramas comprometidas, prejudiciais à prática do futebol.

Além das intervenções no campo, a diretoria vem custeando também manutenções nas arquibancadas e outras divisões do Anacleto Campanella, incluindo a liberação de setor à direita das cabines de imprensa, que está interditado por questão estrutural. Nos planos para um futuro próximo estão ainda algumas outras benfeitorias, como construção de um restaurante. Tudo isso, porém, será demolido no futuro. Isso porque, a partir de 2024, a ideia desta nova gestão do Azulão é construir uma moderna arena.

Os valores, tanto dos trabalhos que estão sendo feito agora quanto para a construção da futura estrutura, não foram divulgados pela diretoria azulina.