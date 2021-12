A nova onda

Do Diário do Grande ABC



26/12/2021 | 00:01



Desde que a África do Sul anunciou a identificação da nova variante do vírus da Covid-19, ao menos 89 países já registraram casos da ômicron. A descoberta ocorreu em amostra colhida de paciente do país no dia 9 de novembro, e o anúncio da descoberta foi feito no dia 24 de novembro. Ou seja, o vírus teve 15 dias para se propagar incógnito pelo mundo. Os casos sobem a todo minuto e os números são imprecisos e subestimados. Essa dispersão é prova do potencial de transmissão dessa nova variante.

O governo brasileiro anunciou a interrupção de voos vindos da África do Sul e orientou profissionais de saúde a reportarem os casos suspeitos. Essas duas medidas devem impactar muito pouco na disseminação do vírus em nosso País. O vírus já foi encontrado em outros países e bastam poucos casos atravessarem as fronteiras para iniciar a transmissão em território nacional. A única medida realmente eficaz seria o fechamento de todas as fronteiras, inclusive as terrestres. A dificuldade é separar a ômicron de outros coronavírus, pois os sintomas são similares aos de outras variantes e o exame que pode identificá-las com precisão é pouco disponível no Brasil, utilizado em menos de 1% das amostras, contra 30% na Inglaterra, por exemplo.

Algumas medidas preventivas como uso de máscaras e isolamento físico continuam eficazes. A extensão do isolamento físico vai depender da letalidade do vírus. A análise dos poucos casos conhecidos até agora não nos permite tirar conclusões a esse respeito. Os dados que vão surgir dos pacientes sul-africanos nas próximas semanas vão ser cruciais para determinar se foi seguro passar o Natal em família e se aglomerações serão permitidas no Ano-Novo e Carnaval.

Outra incógnita é a eficácia das vacinas: de todas as variantes identificadas, a ômicron tem o maior número de mutações no gene. A maioria das vacinas foi desenvolvida para neutralizar a forma original da proteína, e é possível que essas mudanças na estrutura da molécula diminuam a eficácia vacinal. Neste momento está bastante claro que a efetividade da vacina cai com o tempo e que a erradicação do vírus por meio de imunização em massa não é objetivo atingível. De uma maneira ou outra, ele veio para ficar.

O que a descoberta da variante ômicron trouxe de certeza é que o vírus está longe de ter esgotado o repertório de mutações e que ainda não vimos todo o seu potencial.

Tudo ainda está em aberto, inclusive um comportamento mais brando e com menor mortalidade, como apontavam alguns relatórios iniciais de autoridades sul-africanas.

Marcelo Abreu Ducroquet é infectologista e professor do curso de medicina da Universidade Positivo.

Palavra do leitor

Boas-Festas

O Diário recebe e retribui votos de Boas-Festas a Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo; Patrícia Rodrigues; Janete Maria Florêncio; Lucas Nokata; Janete Maria Florêncio; Lucas Nokata Ayumi; Odivani Magalhães; Márcio Rdnaldo Tombola; Lucas Bentanai; João Paulo Prado; Maurício Toffanelo; Kleber Mantovan; Everton Roberto Ribeiro; Igor Evangelista; Jane Suzana do Prado; Célia de Paula; Lúcio Tiban; Amauri Ribamar; Filogônio Mamoré; Juvenal Avelino Suzélido; Silvio Carlos Monvert; Osiel Tibério Gualdabem; Agostinho Maola; Ilan Nobrega; Mércia Strillaro; Michel Rafael Antunes de Mello; Abedias Barbato; João Bosco Ferri; Tânia Teixeira; Suzana De Marchi.

O que esperar?

O que esperar de João Doria, cidadão que vetou o projeto do Metrô no Grande ABC, mesmo depois de todos os planos definidos? Que não escondeu sua satisfação com o reajuste insano do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores)? Que nunca deu R$ 0,01 de reposição de perdas salariais aos servidores públicos, desde a sua posse? Que tirou todos os direitos do funcionalismo público, em novembro último? Que apoiou a decisão imoral de seu afilhado político em reajustar o próprio salário, enquanto milhares passam necessidade? Que nunca se importou com o trabalhador? A mentira e a decepção são as marcas registradas deste governo. Isso é João Doria! Isso é Rossieli Soares! Isso é a Assembléia Legislativa de São Paulo!Isso é o PSDB.

Isabel Monteiro Rocha

Santo André

Burocracia

Concordo plenamente com o leitor Ruben J. Moreira, de São Caetano, quando fala sobre a burocracia para vacinar as nossas crianças (Vacina a crianças, dia 23). No Brasil uma das coisas que mais acontecem para tirar a paz do brasileiro – e são tantas coisas: corrupção, este presidente, saúde e educação ruins e uma infinidade de outras mazelas – é essa desavergonhada burocracia. Se já está provado que é necessária a vacina aos nossos jovens, por que ainda tem de ter aprovação de meia dúzia de cabeças de bagre para isso? É coisa deste genocida que está no poder, que mandou ameaçar os profissionais da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) por aprovarem vacina a nossas crianças. É dele a culpa pelas mais de 600 mil mortes por Covid.

Luiz Carlos Wagner

Santo André

Surto de gripe

Já passou da hora de as autoridades de saúde de todo o Estado, no nosso caso, as do Grande ABC, tratar com mais seriedade o surto de gripe que assombra as sete cidades da região (Setecidades, dia 22). Experimentem ir aos postos de saúde, UBSs (Unidades Básicas de Saúde), UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e verão locais lotados, gente passando mal, mal atendidas, esperando pelos corredores. Queira Deus que não seja outra pandemia. Corre boato de que já há mortes por causa desse novo vírus, bactéria, ou seja lá o que for. Vão esperar morrer uma multidão para tomarem as decisões? Não esperem indicações do presidente da República, porque ele não está nem um pouco preocupado com a população, apenas com sua família, seus amigos, rachadinhas, Centrão etc. Ele foi ‘plantado’ lá em Brasília apenas para acabar com o Brasil. E está conseguindo.

Antônio Carlos Brummer

Mauá

Conhecimentos

Quero informar ao leitor Milton Reinaldo Sanches (A Bíblia, dia 24) que as pessoas não precisam de conhecimentos bíblicos como ele defende, mas de conhecimentos históricos para não repetir os absurdos do passado que eram cometidos sempre com patrocínio ou justificativa bíblica. As pessoas precisam de humanidade e o passado prova que quanto mais religiosa é uma sociedade, mais desumana ela é.

Eliel Queiroz Barros

Santo André

Cargos eletivos

De cabo a rabo, de vereador a presidente são menos de 60 mil cargos eletivos, mas supondo que sejam os 60 mil, dividir os R$ 5,7 bilhões do fundo eleitoral por todos eles são R$ 95 mil para cada um. Considerando que a maioria dos trabalhadores brasileiros ganha o salário mínimo, anualmente recebem cerca de R$ 16 mil. Os nossos 317 deputados e 53 senadores são responsáveis por esse absurdo desperdício de dinheiro público com o fundo eleitoral que carece de extinção.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Boca de lobo

Estamos às vésperas de findar o ano e a tampa de boca de lobo na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, em frente à Travessa Cervantes, na Vila Silvestre, em Santo André, ainda não foi consertada. E isso depois de inúmeros pedidos à Prefeitura de Santo André e ao Semasa. Se não conseguimos a solução de problema tão simples, imagine você, leitor, os mais complexos. Não sabemos a quem recorrer. Às vezes parece ‘birrinha’, pouco caso, desprezo por parte do responsável pela ordem de serviço. Imagino ele lendo essa reclamação, tomando seu cafezinho, pés na mesa, rindo, sem a menor preocupação. Provavelmente não deve haver nada na rua dele que tire seu sono e o de seus familiares, com o acontece com essa insuportável tampa solta. Obrigado pelo descaso, Prefeitura. Obrigado pelo imobilismo, Semasa. Engraçado é que para mandar carnês, contas e impostos ambos agem com rapidez que causa espanto, impressionante. E ai do ‘contribuinte’ que atrasar com essas obrigações.

Samuel Maia

Santo André