Natal : a partir do coração

25/12/2021 | 09:27



Comemoramos no Natal a manifestação grandiosa do amor misericordioso de Deus: Ele veio até nós para nos elevar até Ele! A festa é de luz, a luz da esperança! ‘O povo que estava nas trevas viu uma grande luz’ (Is 9,2). Celebremos a partir de nosso coração agradecido! O Natal é para nós ocasião única de renovar nossa fé na encarnação do Filho de Deus. O mais comovente é que Ele veio na pobreza e simplicidade. Desde o início nos deu a grande lição, difícil para nós, de ser assimilada. A lição que ele nos dá é que, ‘sem a gramática da simplicidade, nós não podemos nos aproximar e adentrar o mistério’, como disse o papa Francisco.

Ao contemplarmos o presépio lembremo-nos da origem humilde de Jesus e perceberemos que é nesta simplicidade que encontramos sentido para a vida, basta o acolhermos de coração sincero. Jesus Cristo é a Palavra quem vem de junto de Deus. O próprio Jesus afirmava: ‘Eu saí de junto do Pai e vim ao mundo’ (Jo 16,28). Pois bem, a Palavra eterna do Pai, na ‘plenitude do tempo’ (Gl 4,4), vem ao mundo na condição humana: ‘A Palavra se fez carne e habitou entre nós’ (Jo 1,14). Sua vinda é precedida por João Batista, que dava testemunho da luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todos os seres humanos. Sejamos também nós testemunhas desta luz maravilhosa!

Recebamos com gratidão o dom de Deus: o menino Jesus, adorado por Maria, José e os pastores na gruta de Belém. A grandeza dessa cena ultrapassa nossa imaginação e nos puxa para dentro do ministério cósmico, da presença misteriosa de Deus em tudo. A confusão no mundo espanta, mas muito maior é a nova ordem da graça, estabelecida por Deus, a partir de Jesus Cristo. Sabemos pela fé que para Deus tudo é possível e o mal no mundo não vencerá: a última palavra é da vida! Nasceu uma criança: a vida recomeça mais forte! A celebração do Natal nos ensina que Deus não está distante e invisível, mas encontra-se no meio de nós. Ele é o Emanuel, o Deus sempre conosco! Jesus é a imagem visível do Deus invisível.

A toda querida Diocese de Santo André, desejo muitas felicidades e muita paz neste Natal. Agora que a pandemia enfraqueceu, mas não acabou, poderemos celebrar melhor. Celebremos a partir do coração cheio de fé e amor. Faço votos que o Natal lhes dê muitas esperanças em futuro melhor! A todo nosso querido Grande ABC, aos comunicadores do Diário e todos os leitores, todos os que perseveraram na fé. Período difícil o que passamos. Estava escuro, mas nós cantávamos, com a força que vem de Jesus, o Senhor do Rebanho. Na certeza de que Ele está no meio de nós, perseveremos!

Que Deus os abençoe! Feliz e santo Natal a todos!

Dom Pedro Carlos Cipollini é bispo de Santo André

PALAVRA DO LEITOR

Boas-Festas

O Diário recebe e retribui votos de Boas-Festas a Orlando Smênio Soares; Vãnia Togato Viegas; Marta R. Silva; Matusalém Sampaio; Samuel Maia; Maria Helena Alves; Paulo Cesar Capri; Nizaldo Neto; Luciano Almeida; Suzelaine Morgado; Sônia Marilha de Sá; Juan Córdoba; Madson Marques; Solange Viveiros; Ana Cláudia Rocha; Silas Gobbi; Honorato Gomes; João Silva; Luana Delbonin; Janaína Novelin; Sheilla Mamede; Shirley Mamede; Kátia Nascimento Begas; Samir Godoy Haddade; Pasulo Ricardo Berttollatto; Lúcia Bárbara Moreira.

Feliz Natal – 1

A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida.

Coronel Nishikawa,

deputado estadual

Feliz Natal – 2

O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente (Lucas 1:14).

Irmão Ozelito,

vereador de Mauá



Feliz Natal – 3

Desejo à diretoria e a todos e todas que trabalham neste Diário e também a todos leitores feliz e próspero Natal. Obrigado a esta coluna Palavra do Leitor pelas publicações de meus textos.

Hildebrando Pafundi

Santo André



Feliz Natal – 4

Desejo que e o nascimento do Menino Jesus inspire a todos a sempre renascer. Que Ele nos permita superar todas as angústias e tristezas da vida, principalmente nesses tempos obscuros de vírus mortal e de negacionismo. Cada dia mais precisamos Dele em nossa vida. Natal bastante feliz a todos.

Suzana De Marchi

São Bernardo

Feliz Natal – 5

Natal, dia de confraternizar com as pessoas que mais gostamos, tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança. Tempo de esquecer as diferenças e abraçar com carinho a todos. O que nos impede de sermos cordiais com o próximo todos os dias? Devemos pensar mais sobre isso e não seguir conselhos e opiniões de gente que está no poder, mas que não sabe o significado da palavra caráter. Sejamos bons uns com os outros. Que todos tenham feliz Natal!

Irênio Tavares

Mauá



Feliz Natal – 6

Vai se despedindo 2021! Iniciamos preparativos das festas de fim de ano! Festa? Mas por que festa? Por estarmos vivos, somos sobreviventes. Aqui no Brasil sobrevivemos à pandemia da Covid-19 e à barbárie do governo Bolsonaro. Foram mais de 600 mil vidas, vítimas da omissão, negacionismo e da perversidade. As mortes pela doença não foram maiores porque o SUS (Sistema Único de Saúde), a ciência, profissionais da área da saúde, parlamentares, prefeitos, governadores e a população enfrentaram a guerra. Estávamos em barco à deriva. A Covid-19 chegou para o mundo todo, e, no Brasil, doença tão contagiosa quanto, em 2018, foi contaminando toda a sociedade do ‘odeio política’, ‘todos vagabundos’, ‘todos corruptos’. Essa doença, criada pelas fake news de grupo de escrotos, abriu espaço para maldade, perversidade e ódio. Que em 2022 cada um e cada uma tenham consciência de que política e religião se debate sim, uma interfere na outra, com respeito, sem ódio. Com muita sabedoria precisamos pesquisar, conversar e procurar informações para devolver ao nosso País, por meio do voto, a dignidade do povo, que foi arrancada. A miséria hoje é novamente gritante em nosso País. Desejo Natal em família e 2022 com muita consciência e responsabilidade. Voto não tem preço, tem consequências!

Márcia Garcia

Santo André

Feliz Natal – 7

Fim de ano é tempo de fazermos reflexão sobre nosso comportamento durante o ano que finda. Se a balança pender para o lado positivo, teremos nossa consciência tranquila para encarar os desafios do ano vindouro. Se não, devemos procurar corrigir nossas falhas. Fica a dúvida: será que nossos nobres vereadores, após a absurda aprovação do aumento de seis cadeiras na casa, terão suas consciências tranquilas para que possam encostar a cabeça em seus travesseiros e dormir o sono dos justos? Boas festas e que 2022 seja de reflexão para que a casa corrija essa falta.

Vanderlei A. Retondo

Santo André



Feliz Natal – 8

A todos os jornalistas e integrantes deste valoroso Diário nossos desejos de feliz Natal e próspero 2022! Parabéns pela superação neste difícil ano de 2021. Sempre primando por trabalho notável e incansável, é chegada a hora de a imprensa brasileira ser mais respeitada, principalmente pelas autoridades constituídas! Saúde e muito sucesso!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Feliz Natal – 9

Que este Natal seja repleto de amigos e presentes! Que nosso querido Papai Noel venha com bastante saúde, paz e esperança. Em relação ao dinheiro, a gente trabalha e busca. Quanto à felicidade, desejamos mais que tudo, junto com saúde, prosperidade, família unida e tudo que de melhor existir. E tudo de ruim que não possamos alcançar neste ano: semente não semeada, sonho não alcançado, amor não correspondido, projetos travados, enfim, que fiquem no passado, neste ano que está acabando. Feliz Natal e que 2021 seja o ano da virada, de realizações e certezas. Em 2020 fomos fortes. Em 2022 teremos conquistas. Em nome de Jesus! Boas-festas!

Ivete Romão Fuentes

Santo André