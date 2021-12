Morre guitarrista Robin Le Mesurier, famoso por ter tocado com Rod Stewart e na banda The Wombles





23/12/2021 | 15:10



O guitarrista britânico Robin Le Mesurier nos deixou no dia 22 de dezembro. Robin tinha 68 anos de idade e lutava contra um câncer. As informações são do Daily Mail. Ao longo de sua carreira, ele foi membro da banda de pop/rock The Wombles e ficou muito conhecido por ter feito colaborações com Johnny Hallyday e Rod Stewart, tendo até saído em turnê com o músico nos anos 1980.