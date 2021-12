Site dos Correios volta a funcionar depois de algumas horas fora do ar

23/12/2021 | 11:39



Depois de algumas horas fora do ar nesta antevéspera de Natal, o site dos Correios pode ser acessado novamente. De acordo com a empresa, "parte dos sistemas corporativos e Portal apresentou instabilidade ou indisponibilidade". "Já voltamos a operar com quase toda a capacidade", trouxe comunicado da assessoria de imprensa da companhia divulgado na manhã desta quinta-feira, 23, acrescentando que as equipes técnicas estão atuando para normalização integral, no menor tempo possível.

A empresa reafirmou a segurança e a integridade dos dados e de seus sistemas de informação, essenciais para a prestação de serviços.

"Não há qualquer indício de perda de informação ou sequestro de dados", garantiram os Correios.

Os dias que antecedem a principal data para o comércio do ano é também de grande acesso dos consumidores das plataformas eletrônicas da empresa para acompanhar o rastreamento de encomendas. A prática ganhou ainda mais adeptos durante a pandemia, com as compras online se tornando a alternativa possível em momentos em que não era permitido sair de casa.

A empresa não informou, no entanto, o que causou a instabilidade: se um ataque de hacker, sobrecarga de uso por causa do aumento de acessos ou um problema de outra natureza.