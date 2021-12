De volta às aulas. A experiência vitoriosa da EATI. Os muitos lugares em Santo André

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/12/2021 | 00:05



Foi um dos encontros mais sublimes que Memória vivenciou em 2021: conhecer a EATI, seus dirigentes, em especial suas alunas, numa dica que nos foi passada pelo professor Sérgio Miranda da Paz.

Fomos à EATI, que fica no Centro Comunitário Padre Luiz Capra, Vila Assunção, em Santo André. Falamos sobre memória. E ouvimos as alunas, que são maioria, mas o espaço é também aberto aos homens.

Perguntamos onde as alunas nasceram. E ficamos felizes em saber que elas acompanham o trabalho da Memória aqui no Diário. Deslumbramos futuras entrevistas. Muitas novas histórias nos aguardam.

LONGA CAMINHADA

O projeto da EATI tem quatro anos, mas a experiência é bem mais antiga. Começou na saudosa Faculdade Senador Flaquer, do professor Valdemar Mattei. A Faculdade da Terceira Idade ali nascida acabou fechada depois de 20 anos, alguns anos depois da venda das escolas do professor Mattei ao Grupo Anhanguera.

A Matriz de Santo André reconheceu a importância do projeto. Cedeu espaço no Centro Comunitário Padre Luiz Capra. E ali nasceu a EATI.

Hoje são dez professores de disciplinas que vão do canto/coral à oficina de memória, passando por cinema, dança, filosofia, italiano, libras, teatro e inclusão digital.

Graças ao digital, as aulas não pararam durante a pandemia e agora é aguardar pelo novo ano que se aproxima.

NOVOS PARCEIROS

Do encontro da página Memória com a EATI participaram os alunos Bárbara Fasioli, Celina Rodrigues Antunes, Eliete Ferro Diniz, Ivete Igaz, Julieta Isola Fernandes, Lourdes Negrão Gouveia, Luciana Meyer, Lygia Braga Artacho, Marcos Lourenço, Maria Aparecida Vanucci, Maria Josefina Ducci Galioli, Mariella Adalgisa Calore, Nair Mendãna Diniz, Neusa Pinto Nazario Comparini e Vera Aurora Tinari.

Como nosso convidado, o publicitário José Carlos Pereira, futuro palestrante.

Na coordenação, as professoras Alda Ligia Andreuccetti Pereira e Lilian Andreuccetti Garcia.

Diretamente de São Paulo, o professor Sérgio, responsável por esta pauta.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 25 de dezembro de 1971 – ano 14, edição 1725

BOAS FESTAS – Pelo Diário, os votos da Empresa de Cinemas de São Caetano, que agrupava os Cines Max, Primax, Lido e São Caetano.

Em cartaz no Lido: “Canção do Sol de Meia-Noite”.

EM 26 DE DEZEMBRO DE...

1891 - Cúria da Diocese de São Paulo expede provisão para a construção de uma capela na Linha dos Meninos, o que seria providenciado pelos irmãos Piagentini, Tomaso, Romualdo e Adelfo. Os três irmãos dariam ao local o nome de São João da Bela Vista, que é o atual núcleo central de Rudge Ramos, em São Bernardo, o Largo São João Batista.

NOTA – No local da capelinha história há hoje um monumento que lembra a sua exata localização.

1901 – Telegrama enviado à Comissão Executiva da ala dissidente do PRP pelo intendente de São Bernardo, Agenor de Camargo, em final de mandato:

São Bernardo, 26 – O intendente municipal passou o seguinte telegrama ao dr. Rodrigues Alves (presidente do Estado de São Paulo): “Levando ao conhecimento de V. Exa. Que o delegado de polícia (Dr. Flaquer), acompanhado de força armada, procedeu ao arrombamento da porta do Paço Municipal e se acha de posse do arquivo. Protesto contra mais esse ataque à autonomia municipal”.

NOTA – O Paço Municipal funcionava num antigo casarão que ficava no Largo do Governo, hoje Praça Lauro Gomes, na então Vila de São Bernardo.

1951 – “A Igreja não pode renunciar à neutralidade política, mas não pode também ficar indiferente entre o bem e o mal” (da mensagem de Natal do papa Pio XII).

1981 - Basquete feminino mirim da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo é bicampeão estadual, ao vencer o Santa Maria por 67 a 61.

1991 – Manchete internacional: Mikhail Gorbatchev renuncia e sepulta a URSS. Boris Yeltsin, presidente da Rússia, assume o controle de armas nucleares das antigas repúblicas soviéticas.

A igreja do Bonfim, no Parque das Nações, celebrou a missa de Natal com a apresentação da Cena do Pastoril Alagoano, em que crianças levam prdutos da terra ao altar durante a oferenda.

“A nossa proposta é valorizar o folclore brasileiro, já que este é o país do café, com bananeiras e frutas típicas daqui”, declarou a professora Glória Aparecida Shimabuco, organizadora do evento.

A cena vinha sendo realizada há cinco anos.

SANTO DO DIA

Estêvão. Um dos sete ministros da caridade escolhidos pelos apóstolos



Falecimentos

Helcio José Lorenzini

(São Caetano, 10-12-1929 – São Paulo, 18-12-2016)

Há cinco anos, Memória noticiava a partida do empresário Helcio José Lorenzini, empreendedor fiel à sua cidade de São Caetano.

César Antonio Craveiro

(São Paulo, SP, 8-9-1946 – 20-12-2016)

Há cinco anos, Memória noticiava a partida de César Antonio Craveiro. Atuou em várias empresas da região.



Santo André

Maria Olga Figueredo Pinhal Arrabaca, 90. Natural de Portugal. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Florinda Valezzi Pinheiro, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

São Bernardo

Manoel Garcia da Cruz, 90. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 20. Memorial Paulista.

Vanda dos Santos, 75. Natural de Datas (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Diadema

Francisca Oliveira Sousa, 92. Natural de Seabra (Bahia). Residia na Vila São Vicente. Di 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Lúcia Gonzaga Rocha Pinheiro, 91. Natural de Cedro de São João (Sergipe). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Mauá

Lourdes Adelaide do Nascimento Angelo, 66. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 19, em Santo André. Parque do Grande ABC.

Ribeirão Pires

Maria Helena Nunes, 69. Natural de Bueno Brandão (Minas Gerais). Residia na Estância Nobless, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

