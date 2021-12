PIB da Espanha cresce 2,6% no 3º trimestre ante 2º tri e 3,4% ante 3º tri de 2020

23/12/2021 | 07:59



O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 3,4% no terceiro trimestre deste ano em comparação com mesmo período do ano passado, mostra a leitura final do indicador, divulgada nesta quinta-feira, 23, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Entre o segundo e o terceiro trimestres de 2021, o avanço foi de 2,6%.

Ambas as leituras vieram acima dos resultados preliminares divulgados pelo INE no fim de outubro.