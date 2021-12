Leandra Leal celebra um ano de casamento com Guilherme Burgos e mostra cerimônia intimista

22/12/2021 | 17:10



Alguns famosos gostam de casar com festanças cheias de convidados. Mas outros são mais intimistas e preferem celebrações mais simples.

No dia 21 de dezembro de 2021, Leandra Leal celebrou um ano de casada com o cineasta Guilherme Burgos. Para comemorar, a atriz compartilhou uma foto inédia da cerimônia, que ocorreu na Praia do Canto, localizada na cidade de Armação dos Búzios, Rio de Janeiro.

A legenda do clique foi apenas: 21/12/2020 - 21/12/2021. Os números combinam.

Na época da união, aliás, o colunista Leo Dias informou que pessoas que estavam no local disseram que a cerimônia foi intimista e sem convidados. Na praia, só estavam Leal e Burgos, que estavam juntos há dois anos quando casaram.

Aliás, o noivo teria fotografado a noiva e, logo após, posicionado a câmera para que pegasse os dois, quando trocaram as alianças. Em seguida eles teriam mergulhado no mar, onde dividiram o buquê e fizeram um espécie de celebração.

Lembrando que eles se conheceram durante as gravações da série Aruanas, da Globo.