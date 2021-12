LeBron James se destaca, mas Lakers caem diante dos Suns na NBA

22/12/2021 | 08:49



LeBron James até que tentou, mas não conseguiu evitar a derrota do Los Angeles Lakers para o Phoenix Suns, o time com a melhor campanha da atual temporada regular da NBA. Jogando em casa, a equipe do astro foi batida por 108 a 90, na noite desta terça-feira. A rodada contou com apenas cinco jogos porque o duelo entre Washington Wizards e Brooklyn Nets foi adiado por conta dos casos de covid-19.

Os Lakers entraram em quadra com desfalques pelo mesmo motivo. Foram quatro baixas que foram incluídos no protocolo, além de Anthony Davis, machucado. Até o técnico Frank Vogel não esteve na partida, mais uma vez.

Diante destes desfalques, LeBron assumiu a responsabilidade e conduziu os anfitriões, com seus 34 pontos, sete rebotes e duas assistências. Russell Westbrook obteve mais um "double-double", de 22 pontos e 10 rebotes.

O bom rendimento da dupla não foi o suficiente para conter o ritmo elevado dos Suns. Voltando de lesão, Devin Booker anotou 24 pontos, nove rebotes e sete assistências. Deandre Ayton contribuiu com um "double-double" de 19 pontos e 11 rebotes. Chris Paul, o maestro dos atuais vice-campeões da NBA, foi mais discreto: 11 pontos e nove assistências.

Líderes da Conferência Oeste, os Suns exibem a forte campanha de 25 vitórias e apenas cinco derrotas na temporada até agora. Em situação mais complicada, os Lakers perderam a terceira seguida e ocupam o sétimo lugar da mesma tabela, com o mesmo número de triunfos e revezes: 16.

Em outro bom jogo da rodada, o Dallas Mavericks superou o Minnesota Timberwolves por 114 a 102, mesmo sem poder contar com Luka Doncic, afastado por conta de uma lesão no tornozelo. O triunfo deixou os Mavericks na cola dos Lakers, no oitavo lugar, com 15 vitórias e o mesmo número de derrotas. Já os Timberwolves, que vinham de quatro triunfos consecutivos, ocupam o nono lugar, com 15 triunfos e 16 derrotas.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

New York Knicks 105 x 91 Detroit Pistons

Miami Heat 125 x 96 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 111 x 97 Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks 114 x 102 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 90 x 108 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks x Orlando Magic

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Milwaukee Bucks x Houston Rockets

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets

Sacramento Kings x Los Angeles Clippers