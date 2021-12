Não é uma gripezinha

Do Diário do Grande ABC



Nos últimos sete dias foram diagnosticados 15 casos suspeitos de infecção pelo vírus Influenza H3N2, sendo dois em São Caetano e 13 em São Bernardo. Em Santo André, 54 pessoas já foram internadas com sintomas de síndrome gripal e 42 tiveram a confirmação de que estavam com a variante o Influenza A, sendo que uma veio a óbito.



O problema é sério e requer cuidados. Tanto que algumas cidades já planejam usar os leitos que antes haviam recebido os pacientes com Covid-19 para abrigar aqueles que estão com a H3N2 ou com síndromes respiratórias agudas graves.



São Caetano pretende utilizar 70 vagas – 40 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 30 de enfermaria – para essa finalidade. Assim como Diadema e São Bernardo.



O número de casos tem aumentado consideravelmente na região. E isso pode ser percebido pelo crescimento no movimento em postos de saúde, UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e outros equipamentos públicos e privados.



O médico Malek Imad, que se destacou no comando do hospital de campanha de Ribeirão Pires e que hoje atua na rede pública de Mauá, diz que a quantidade de doentes pode ser maior do que mostram as estatísticas oficiais, isso porque o teste para detecção do H3N2 é mais caro do que o de Covid-19 e nem todas as unidades de saúde possuem.



Ele destaca que o País vive uma epidemia dentro de uma pandemia e que a mistura das duas enfermidades pode ser bastante perigosa. Imad alerta para a necessidade de isolar os pacientes em leitos específicos, para minimizar os riscos de que piorem e também para que não transmitam.



Em meio a tudo isso, cabe a todos os cidadãos fazerem a sua parte para que a gripe e a Covid não avancem. E a forma mais simples de fazer isso é manter o uso da máscara. É bom lembrar que na segunda-feira o governo de São Paulo assinou decreto em que amplia a obrigatoriedade do item de segurança até 31 de janeiro. Em nome da saúde, vale o sacrifício.