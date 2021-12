Cavaliers vencem Bucks e ampliam série positiva na NBA; Nets e Warriors perdem

19/12/2021 | 09:27



O Cleveland Cavaliers venceu o Milwaukee Bucks por 119 a 90 na noite deste sábado e subiu para a terceira colocação da Conferência Leste, até então nas mãos do adversário do Wisconsin, que caiu para o quinto lugar. A ultrapassagem foi conquistada graças a grandes atuações de Cedi Osman, Darius Garland e Ricky Rubio, em mais uma apresentação sólida de uma equipe que vive um grande momento.

Os Cavaliers chegaram à sexta vitória consecutiva, a melhor sequência positiva atual da NBA. Do outro lado, encontraram um adversário desfalcado, já que os Bucks não puderam contar com Giannis Antetokounmpo, Donte DiVincenzo, Wesley Matthews and Bobby Portis, todos cortados em razão do protocolo de saúde e segurança relacionado à covid-19.

O time de Cleveland soube aproveitar as baixas do adversário e construiu um triunfo convincente, liderado por Cedi Osman, autor de 23 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. Já Darius Garland, outro destaque do jogo, fez 22 pontos, deu seis assistências e pegou quatro rebotes, enquanto Ricky Rubio contribuiu com um duplo-duplo de 15 pontos e dez assistências. "Foi super divertido, todos contribuíram", comentou Garland.

Em outras partidas da rodada de sábado, times que ocupam as primeiras colocações nas conferências saíram de quadra derrotados. Líder do Leste, o Brooklyn Nets, completamente desmontado, perdeu por 100 a 93 para o Orlando Magic, 14º colocado da conferência.

Horas antes do jogo, Day'Ron Sharpe e os astros Kevin Durant e Kyrie Irving entraram no protocolo contra covid e foram barrados, assim como já havia acontecido De'Andre Bembry, Bruce Brown, Jevon Carter, LaMarcus Aldridge, James, Johnson, Paul Millsap, and James Harden.

"Eu disse aos jogadores que eu estava muito orgulhoso do esforço deles. "Nós temos um monte de caras jogando muitos minutos por vários jogos pela primeira vez. Estou muito orgulhoso deles, fizeram um grande esforço", comentou o treinador dos Nets, Steve Nash, sobre a situação.

Na Conferência Oeste, a noite também não foi boa para times da ponta da tabela. O segundo colocado Golden State Warriors, ainda sem Jordan Poole, outro nome afastado pelos protocolos de segurança, perdeu por 119 a 100 para o Toronto Raptors. Como o jogo foi na casa do adversário, o técnico Steve Nash decidiu poupar Stephen Curry, Draymond Green, Andrew Wiggins, Andre Iguodala e Otto Porter. Todos eles voltaram para Califórnia após a vitória sobre os Celtics em Boston.

Veja os resultados de sábado:

Detroit Pistons 107 x 116 Houston Rockets

Boston Celtics 114 x 107 New York Knicks

Brooklyn Nets 93 x 100 Orlando Magic

Toronto Raptors 119 x 100 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 104 X 103 LA Clippers

Milwaukee Bucks 90 x 119 Cleveland Cavaliers

Utah Jazz 103 x 109 Washington Wizards