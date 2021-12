Cachorrão renova com Chuck e traz Bessa de volta

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/12/2021 | 10:41



O técnico Renato Peixe terá dois nomes bastante identificados com o EC São Bernardo para a disputa da Série A-3 do Campeonato Paulista, com a renovação de Chuck e o retorno de Erik Bessa, atacantes com história no clube.

Jogador com mais atuações pelo Cachorrão neste século (75 aparições), Chuck foi artilheiro do time na Copa Paulista, com três gols – com estes, tem 25 vestindo a camisa alvinegra.

“Já conheço o clube, a comissão técnica e os atletas. Isso tudo ajuda na preparação para a competição. O objetivo é o acesso. Porém, temos que ter os pés no chão, pensando jogo a jogo, assim como fizemos em 2020. Tenho a chance de fazer história com essa camisa mais uma vez e vou me entregar de todo coração”, declarou Chuck. Além dele, o goleiro Ramon, os zagueiros Raphael e Luis Phelipe (volta de empréstimo), o lateral Douglas, o volante Iago, o meia Diego Andrade e o atacante Bosco também ficaram no EC São Bernardo.

Já Bessa, por sua vez, chega embalado após a conquista da Copa Paulista pelo rival São Bernardo FC. Ele tem 36 jogos pelo Cachorrão e, além de reencontrar companheiros, pretende aumentar seus números e sua história no clube. “Muito feliz em voltar para este clube, onde fui muito feliz em 2017 e conquistei o acesso. Volto muito motivado pelo projeto do clube em conquistar mais um acesso”, exaltou o jogador. “Grandes companheiros ainda estão aqui, como o Raphael. O clube está bastante organizado, montando excelente elenco para subir, estou perto de casa e da minha família também, então tudo isso vai fazer diferença e me motivou para ajudar meus companheiros em busca do acesso. Estou mais experiente, vim para trazer essa experiência para os mais jovens e também ajudar os mais velhos”, finalizou o atacante.

O EC São Bernardo estreia no Campeonato Paulista da Série A-3 no dia 30 de janeiro, contra a Matonense, em Matão. O primeiro jogo em casa será em 2 de fevereiro, em visita do Olímpia.