Obituário - 20 de dezembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/12/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Maria Gomes Dias, 85. Natural de Curaçá (Bahia). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clóvis Goulart da Silveira, 84. Natural do Estado do Rio Grande do Sul. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Jardim da Colina.

Zuleika Therezinha Cione França, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro da Mooca, em São Paulo, Capital. Dia 16, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Lydia do Prado Martins, 82. Natural de Matão (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Nelson Alexandre da Silva, 75. Natural de Capoeiras (Pernambuco). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Metalúrgico. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aveni Carvalho de Oliveira, 74. Natural de Ibicoara (Bahia). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Encarregado de manutenção. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Satue Suzuki, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Meredite Boscolo da Silva, 69. Natural de Lavras (Minas Gerais). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Almir Mario Pimentel, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Autônomo. Dia 16, em Santo André. Cemitério Parque dos Pinheiros, em Sã Paulo, Capital.

Antonio Donizeti de Assis, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pedreiro. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Selma Domingues de Andrade Lopes, 48. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Enfermeira. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Catalcio de Moraes, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério da Paulicéia.

Eziquiel dos Santos Bandeira, 79. Natural de Macaúba (Bahia). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Genivaldo Alves de Sousa, 68. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Aparecida Bernardes Leando, 64. Natural de Piranga (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Maria Borelli Antoniai, 91. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 16. Cemitério das Lágrimas.

João Malerba, 87. Natural de São Caetano. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Vera Cogiki Bedin, 88. Natural de Cambará (Paraná). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ariovaldo Francisco Vieira da Silva, 67. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



M A U Á

Oswaldo Simioni, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Mussolini, em São Bernardo. Advogado. Dia 16, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Hélio Redondo, 73. Natural de São Caetano. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Jardim da Colina.

Tânia Midori Takiya Tuha, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Maringá, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



RIBEIRÃO PIRES

Geni Florentina Pereira de Souza, 78. Natural de Princesa Isabel (Pernambuco). Residia na Vila Marquesa, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.