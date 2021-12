Oposição ficou exigindo novas eleições, diz Mielo

Arthur Gandini



17/12/2021 | 05:32



O vereador e atual presidente da Câmara Municipal de São Caetano, Pio Mielo (PSDB), afirmou que a oposição a Auricchio buscou criar uma espécie de 2º turno na cidade ao pedir pela inegibilidade do político na Justiça. São Caetano conta apenas com um turno nas eleições. A declaração foi dada ontem em entrevista ao vivo na página do Facebook do Diário.

O parlamentar fez referência ao pedido de Fabio Palacio (PSD) para adiar a análise do direito à posse de Auricchio como prefeito. “(É) Uma oposição que ficou um ano exigindo novas eleições e, no dia (do julgamento) entra com um pedido de adiamento estapafúrdio. Legítimo é o Auricchio estar na cadeira”, defendeu.

Com o retorno de Tite Campanella (Cidadania) à presidência da Câmara, Mielo volta ao posto de vice-presidente e deve ter mais tempo para se dedicar ao trabalho de vereador. Ele avalia que a composição de forças no Legislativo da cidade não deve sofrer grandes alterações, o que garante maioria a Auricchio na casa.

O atual presidente da Câmara também espera pela manutenção do “segundo turno” no sentido de haver debate político. “Eu gosto é do debate, é da confusão, do debate de ideias. Eu quero que continue”, provocou.