Aguardei com tranquilidade, diz vice-prefeito eleito

Daniel Tossato



17/12/2021 | 05:30



Vice-prefeito eleito de São Caetano, Carlos Humberto Seraphim (PL) declarou que aguardou com tranquilidade a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e que já imaginava que esse seria o desfecho. Na manha de ontem, a corte decidiu dar mandato ao prefeito eleito. José Auricchio Júnior (PSDB), e também a Dr. Seraphim, como o vice é conhecido na cidade. “Aguardei com tranquilidade. Sabia que esse seria o desfecho, já que era questão de justiça. Enquanto aguardava, continuei atendendo e também não deixei de fazer política. Espero, entretanto, que consiga ser diplomado amanhã (hoje)”, afirmou Dr. Seraphim. O vice-prefeito eleito é médico-cirurgião geral e mantém clínica em São Caetano.

Assim como Auricchio, Dr. Seraphim também teve que aguardar pouco mais de um ano até a decisão unânime da corte. Durante esse período, prefeito e vice-prefeito eleitos mantiveram contato sempre com a intenção de debater o futuro da cidade. “Sempre acreditei que as coisas iam acontecer dentro de seu tempo. Com 72 anos, a gente já não tem mais pressa, mas queríamos ter certeza de que a decisão sairia o quanto antes. Agora, é sentar no gabinete (de vice-prefeito) e trabalhar por São Caetano”, declarou.

Dr. Seraphim aproveitou para exaltar a atuação do prefeito eleito, Auricchio, no comando da cidade pela quarta vez. “Sempre tive certeza que Auricchio era o melhor nome para comandar a cidade. Ele fez os melhores mandatos e tem experiência no município”, avaliou.