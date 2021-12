Volpi tem R$ 4,5 milhões do Estado para terminal

Daniel Tossato



17/12/2021 | 05:02



O governo do Estado de São Paulo, gerido por João Doria (PSDB), liberou R$ 4,5 milhões para Ribeirão Pires reformar o terminal de ônibus da cidade. A liberação do recurso foi anunciada ontem, durante evento no Palácio dos Bandeirantes, no qual o prefeito Clóvis Volpi (PL) esteve presente.

Segundo o chefe do Executivo municipal, a intenção é iniciar as obras já em março. Para isso, o município pretende publicar o edital de chamamento até o fim do ano, para que as intervenções tenham início no período determinado.

“Já apresentamos o projeto, o memorial descritivo. Agora, estamos preparando o edital e devemos publicar em dezembro ou até janeiro. Queremos que o início das obras seja em março, com previsão de entrega até dezembro de 2022”, declarou Clóvis Volpi.

A verba parte diretamente do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), que é vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado. Ao todo, o Palácio dos Bandeirantes enviou cerca de R$ 400 milhões para obras e melhorias de infraestrutura de 210 cidades turísticas do Estado, sendo 70 estâncias e 140 MITs (Municípios de Interesse Turístico).

“Estamos retomando a atividade turística em São Paulo, porque aqui temos vacina. A Capital de São Paulo é a capital mundial da vacina. Por isso, podemos retomar as atividades turísticas aqui, com cuidado, com zelo, usando as nossas máscaras, fazendo o distanciamento sempre que possível e respeitando os protocolos sanitários”, afirmou o governador, durante o evento.



OBRAS

O projeto da reforma do terminal rodoviário turístico de Ribeirão Pires visa modernizar o equipamento e proporcionar maior comodidade aos usuários. Toda a estrutura passará por reforma, desde a parte externa, como cobertura, acessos e bicicletário, até a parte interna, como banheiros, sistemas elétrico e hidráulico, corredores e bilheteria. A licitação para contratação da empresa responsável pelas intervenções deve ser anunciada ainda nos próximos dias. As obras devem se estender por, aproximadamente, 12 meses.

“Esperamos que a população, a partir do ano que vem, quando retomarmos a reforma do terminal, possa ser contemplada com a concretização de uma das nossas promessas de campanha. Mais uma promessa de campanha que sairá do papel em 2022”, disse Volpi.

O prefeito ainda lembrou que, desde que foi inaugurado, em 2009, o terminal turístico nunca recebeu qualquer tipo de intervenção visando melhorias. “Desde o dia em que entreguei o prédio, nenhum governo posterior ao meu fez qualquer tipo de melhoria no terminal.

Ao contrário. Até pioraram”, afirmou o chefe do Executivo, em claro recado a Saulo Benevides (Avante) e Adler Kiko Teixeira (PSDB), os dois prefeitos que comandaram a cidade na sequência.