Obituário - 17 de dezembro de 2021

SANTO ANDRÉ

Misue Ariki, 99. Natural do Japão. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério São Sebastião, em Suzano (São Paulo).

Doralice de Araujo Luna, 90. Natural do Pilar (Paraíba). Residia no Parque Marajoara II, em Santo André. Dia 13. Vale dos Pinheirais.

Paulo Pellegrini, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Celeste das Graças Lopes da Silva, 73. Natural de Prados (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel Bella Filho, 73. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Américo Lemos, 72. Natural de Assaré (Ceará). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Hélio Antonio Barbosa, 67. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marilena da Graça Silva, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Walter de Souza, 59. Natural de Brumado (Bahia). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Extrusor. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ever José Paiva, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.



SÃO BERNARDO

João Pinto Filho, 82. Natural de Piranga (Minas Gerais). Residia na Vila das Paineiras, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Sumie Tomari, 82. Natural de Marília (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Paz, em São Paulo, Capital.

Francisco Nabarrete Gonsales, 82. Natural de Garça (São Paulo). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Osvaldo Gotti, 78. Natural de Itapira (São Paulo). Residia no bairro Capivari, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério do Baeta.

José Pedro da Silva, 72. Natural de Serra Talhada (Pernambuco). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Paulo Eduardo Sailla Strina, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério São Paulo, na Capital.

Alídio Pereira da Silva, 65. Natural de Tuparendi (Rio Grande do Sul). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Genebaldo Passos de Gouveia, 61. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Delsimar de Sousa, 48. Natural de Bela Cruz (Ceará). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Djalma de Paula da Silva, 44. Natural de Curitiba (Paraná). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Recanto da Paz, em Várzea Grande (Mato Grosso do Sul).

Erika Rosa Coelho, 38. Natural de Diadema. Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernard. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Genilson Barros da Silva, 35. Natural de Natal (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Cardoso Franco, em São Paulo, Capital. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Denilson Nascimento de Oliveira, 22. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Adélia Benfica Gaino, 96. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nair de Souza Bemfica, 89. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Roberto Pires, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 13. Cemitério das Lágrimas.

Paulo Souza da Paixão, 78. Natural de Ribeira do Pombal (Bahia). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Edilson Tadeu Gadioli, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 13. Cemitério das Lágrimas.

Vinícius Mogarro dos Santos, 22. Natural de Santo André. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Apparecida Cândida Simões, 95. Natural de Franca (São Paulo). Residia na Vila Mariana. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Juvenal Vieira da Silva, 85. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia no Centro de Diadema. Dia 13. Vale da Paz.

Manoel Marinho dos Santos, 80. Natural de Nazaré da Mata (Pernambuco). Residia no bairro Taboão. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Lázaro Cabral Malaquias, 71. Natural de Carmo do Paranaíba (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 13. Vale da Paz.

Ana Amélia Pereira de Barros, 69. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Luís Armando Jaime Serrano, 68. Natural do Chile. Residia no bairro Eldorado. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonia Medeiros de Souza, 66. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Isabel Cristina de Souza Silva, 54. Natural de Passira (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Welton dos Santos, 39. Natural de Abaré (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 13. Cemitério Recanto da Saudade, em Abaré.



M A U Á

Valdelice Bacco Lima, 74. Natural de Fernandópolis (São Paulo). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Eliane Aparecida Augusto, 54. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.