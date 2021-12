Reino Unido: PMI composto (preliminar) cai a 53,2 em dezembro; previsão 56,3

16/12/2021 | 07:28



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido recuou de 57,6 em novembro a 53,2 na leitura preliminar de dezembro, na mínima em 10 meses, informou nesta quinta-feira a IHS Markit. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda a 56,3.

O PMI de serviços britânico cedeu de 58,5 a 53,2 na mesma base comparativa, bem abaixo da expectativa de 56,0. Já o PMI industrial diminuiu de 58,1 a 57,6, ante consenso de 57,5.

O resultado reflete novas incertezas em relação à trajetória da pandemia no Reino Unido, de acordo com a IHS Markit. A consultoria explica que novas restrições à mobilidade, para conter a disseminação da variante Ômicron do coronavírus, prejudica a confiança da empresas.

"Os dados preliminares do PMI mostram que a economia do Reino Unido está sendo atingida mais uma vez pela covid-19, com o crescimento desacelerando acentuadamente no final do ano liderado, por queda acentuada nos gastos com serviços pelas famílias", explica o economista Chris Williamson, da IHS Markit.