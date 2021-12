Os idosos e a inclusão digital

Do Diário do Grande ABC



15/12/2021



A ideia de que a tecnologia não é para os idosos está, aos poucos, ficando para trás. Cada vez mais, essas pessoas têm se interessado por dispositivos digitais, seja para atividades de lazer, trabalho ou interações sociais. Os resultados da pesquisa O Uso da Tecnologia e Impactos da Pandemia na Terceira Idade, apresentado pela empresa de pesquisa Offerwise, divulgada em março deste ano, comprovam essa tese. Segundo o levantamento, 84% dos brasileiros acima de 60 anos já utilizam smartphones. Essa aproximação com a tecnologia é benéfica para os idosos na medida em que os ajuda a desenvolver várias habilidades. A utilização de dispositivos digitais permite aprimorar os sentidos, memória e a coordenação motora, contribuindo para manutenção das capacidades físicas e psíquicas, e ainda preservando a qualidade de vida por mais tempo. Além disso, também vale destacar a aproximação entre as gerações, considerando que, na maioria das vezes, os avós aprendem a mexer nestes aparelhos com seus netos.



A devida inclusão desse público no universo digital requer esforço por parte das empresas que desenvolvem os dispositivos e oferecem conteúdos. No entanto, com busca rápida na web, logo se percebe que essas adaptações têm sido negligenciadas. A maioria dos sites, por exemplo, não apresenta versões mais acessíveis ou, quando possuem recursos de inclusão, são difíceis de encontrar. Bom exemplo de acessibilidade é a página do banco Santander. Ao entrar na área reservada aos clientes, o usuário logo visualiza a opção de aumentar ou reduzir a fonte. Além disso, também são oferecidos textos com linguagem acessível, comandos simples e recursos visuais à disposição, medidas que são essenciais para atender às necessidades dos idosos. Afinal, tratam-se de pessoas que, muitas vezes, têm limitações físicas e motoras.



Além de contribuir à qualidade de vida de nossos idosos, investir na inclusão digital pode ser estratégia mercadológica considerando crescimento dessa população no Brasil. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o País ganhou 7,5 milhões de novos idosos entre 2012 e 2019. Pessoas que consomem e movimentam a economia. Apesar de já estarem no radar de muitas empresas e instituições, adaptações necessárias à inclusão digital da população idosa são, na maioria, projetos de médio e longo prazos. Enquanto idosos das próximas décadas já estarão mais habituados à tecnologia por terem sido apresentados a ela na juventude, a geração atual tende a ser excluída. Por isso, para garantir que realmente alcancem pessoas que mais precisam, essas mudanças devem ser realizadas no curto prazo.



Mônica Machado é pesquisadora, professora e coordenadora dos cursos de computação no Centro Universitário Newton Paiva.



PALAVRA DO LEITOR

Celso ou Duque?

Com relação ao interessante assunto que é a denominação a ser dada ao Parque Celso Daniel, em Santo André, acredito que deva prevalecer a denominação original, que homenageia um dos grandes vultos da história da Pátria. O Duque de Caxias recebeu esse título de um homem superior, o Imperador D.Pedro II , em virtude dos relevantes serviços prestados à Nação brasileira.

Milton Reinaldo Sanches

Santo André



Iludidos

Quase ninguém conhece o Deus digno de todo louvor. Pensam que O conhecem. Ignorância provocada por deuses criados que atuam na mente humana, tomando o lugar do Deus criador. O homem, escravo e submisso a essas divindades, é banido da presença do Deus vivo, que o abandona e, para confundir ainda mais, permite que também os deuses criados façam milagres, curas etc. Fenômenos explicáveis pela Escritura Sagrada. Mas, limitados: ‘Então disseram os magos a Faraó: Isso é o dedo de Deus’ (Êxodo 8:19). Talvez o ex-presidente e o atual estejam na mesma ilusão da humanidade, pensando que conhecem o Deus criador.

Samuel Oséas Braga

São Bernardo



Ainda ganho!

Sobre jogos de loterias da Caixa, da carta do leitor Juan Cordoba (Loterias, dia 12), confesso que sou ganancioso. Minhas apostas são de apenas seis dezenas. E o faço pensando em ser o único ganhador. Se um dia o leitor notar que este periódico não publica mais minhas cartas, esteja certo de que existem dois motivos: um que fui o único ganhador de gorda aposta ou então que o saudoso Gugu Liberato chamou-me para ser seu assistente no seu programa, que deve ser sucesso no plano celestial.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema



Interferência

Devido à crise sanitária o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Roberto Barroso, interferiu na Lei do Inquilinato. Prorrogou a suspensão de despejos e desocupações até 31 de março de 2022. Ele olhou o lado do inquilino e esqueceu do proprietário do imóvel, pois muitos deles têm como única fonte de renda, e outros, para complementar a reduzida aposentadoria. Barroso, com altos rendimentos e mordomias, não deveria interferir. Cobriu um santo, mas descobriu outro.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Baetão

Fui ao Baetão para assistir a um jogo de futebol e vi estádio destruído, deteriorado, em todas as dependências, patrimônio abandonado pelo poder público. Em caráter de urgência, o gramado sintético deveria ser trocado, pois o mesmo existe há 15 anos, e recentemente foi necessário fazer ‘vaquinha’ para consertar algumas partes do gramado. Outra necessidade são as torres de iluminação, pois nenhuma funciona, e estão tortas. Enquanto vemos que o prefeito de Santo André reforma estádios e ginásios, tem projetos para o esporte e práticas esportivas, o de nossa cidade não gosta de esporte, só pensa no seu futuro político.

Gerson Manzer

São Bernardo