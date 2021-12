GCM de São Caetano é tricampeã latino-americana

Anderson Fattori



15/12/2021 | 00:01



A GCM (Guarda-Civil Municipal) de São Caetano Patrícia Cândido conquistou três medalhas de ouro nos VIII Jogos Latino-Americanos de Policiais e Bombeiros, realizados entre 5 e 11 de dezembro, em San Luis Potosí, no México. Tetracampeã mundial de powerlifting (modalidade de levantamento de peso), ela foi ouro no supino, no terra e na somatória dos levantamentos.

O evento reuniu aproximadamente 1.600 profissionais de diversos países, como Brasil, Costa Rica, Chile e México, que se enfrentaram em 26 modalidades. “Sempre é alegria e honra muito grandes competir fora do meu País, onde consigo levar o nome da minha cidade, São Caetano, e do Brasil. Agradeço a todos que me apoiaram e me parabenizaram, agradecimento especial ao secretário de Segurança Jorge Salgado”, comemorou Patrícia. O secretário municipal de Segurança, aliás, retribuiu aos agradecimentos com elogios à GCM. “Para todos nós é um orgulho termos uma atleta do nível da Patrícia, que se destaca no esporte levando ao mundo valores e enaltecendo o azul-marinho da nossa corporação e de São Caetano.”