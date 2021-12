Márcio Zanardi volta ao Tigre após período na CBF Academy

Dérek Bittencourt



15/12/2021 | 00:01



O elenco do São Bernardo se reapresentou para dar início aos trabalhos visando o Paulistão e, dias depois, quem se junto aos jogadores foi o técnico Márcio Zanardi. O atraso tem justificativa: ele passou a semana passada na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, em curso da CBF Academy para retirar a Licença Pro, a mais alta no ranking de ensino da insituição. Em sua turma, o treinador do Tigre esteve ao lado de nomes como Fernando Diniz, Gilson Kleina, Eduardo Barroca, Osmar Loss e muitos outros, em cinco dias de aprendizado, dinâmicas e troca de experiências.

“Precisamos sempre estar nos qualificando. Está claro que nós, treinadores, precisamos estar sempre nos preparando, evoluindo, aprendendo. Conversei bastante, falei do nosso case no São Bernardo FC. A CBF nos propõe essa situação, então foi bem bacana”, disse Zanardi. “Fizemos trabalhos, discutimos metodologia, treinamento. O futebol não tem certo e errado, mas o que você acredita. Conhecemos novas terminologias. Precisamos evoluir como em toda classe. E o futebol e a parte técnica não são diferentes. Os portugueses saíram na nossa frente e estamos nos preparando para chegar lá”, continuou.

Segundo o treinador, este módulo teve um ponto alto: discussão de cases de sucesso, no qual ele citou não só o trabalho no São Bernardo FC como o que fez junto de Jorge Sampaoli quando estava no Santos. “Uma grande discussão ali foi o jogo de posição. Osmar Loss chegou com case do Inter sobre o jogo de posição, passei um pouco de quando estava com Sampaoli, então trabalhamos bastante. Diniz também mostrou um pouco do trabalho que ele utiliza. Então foi debate bastante inressante, tema bastante importante que tivemos lá”, finalizou Márcio Zanardi.