Exposição histórica. A I Feira Industrial. Agora, os anúncios

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/12/2021 | 00:01



Encerramos a Semana Diadema 2021 com a I Feira Industrial de Diadema, de 1971, que celebrou os primeiros dez anos de emancipação da cidade. A feira reuniu 35 expositores. Os principais anunciaram a sua participação no evento, aberto numa noite de gala em 3 de dezembro de 1971, inclusive com ampla cobertura do Diário – e lá se vão 50 anos...

Wanderley dos Santos guardou exemplar de revista editada naquele mês e que traz na capa o logotipo da feira. Entre os participantes, a Nakata, a Trorion, a Resil, a Kobotta Tekko, Prensas Schuler, a Trefil, a Conforja e a Inbra.

Diadema passava a vender a imagem de cidade da micro e pequena indústria, com destaque para as fábricas que produziam equipamentos para a indústria automobilística, que fervia no eixo da Via Anchieta.

Um investimento era no turismo industrial. Visitar a região. Velejar na Represa Billings. Almoçar nos restaurantes de Eldorado e Rota do Frango com Polenta, esta em São Bernardo. Ir à Cidade da Criança.

A proximidade com São Paulo e Santos, em especial com a passagem da Rodovia dos Imigrantes, era um atributo a mais a atrair para Diadema. Os complexos problemas de falta de infraestrutura dos loteamentos residenciais que se multiplicavam era um problema a ser atacado pelas várias administrações publicas que se sucederiam.

WANDERLEY DOS SANTOS

Uma correção: Wanderley dos Santos faleceu em 16 de janeiro de 1996, aos 44 anos, diferentemente do informado nesta série.

Sua obra – a publicada e a inédita – foi preservada pela mulher, Rosimar, e filhos, Elídia, Hosana e Wanderley José.

Uma parte está na Seção de Pesquisa e Memória de São Bernardo, outra – a mais volumosa – no Banco de Dados do Diário.

E, como informado, Wanderley, sempre presente aqui em <CF160>Memória</CF>, nos acompanhará ao longo de 2022, graças à carga de informações que a família nos legou.