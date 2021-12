Presidente da FUABC falta a depoimento na Câmara

Daniel Tossato



14/12/2021 | 05:41



Aguardados para prestar depoimento à comissão que apura mudança em dispositivo do regimento da FUABC (Fundação do ABC), a presidente da instituição, Adriana Berringer Stephan, e o novo superintendente do Hospital Estadual Mário Covas, Adilson Cavalcante, não compareceram à reunião, que ocorreu na manhã de ontem.

Tanto Adriana quanto Cavalcante alegaram conflito de agendas para não participarem do depoimento e enviaram comunicado aos integrantes do bloco. A comissão indicou que a oitiva deverá ocorrer na próxima segunda-feira, e que os dois deverão confirmar presença.

Conforme o presidente da comissão, o vereador Eduardo Leite (PT), a oitiva com Adriana e Cavalcante seria a mais importante para tentar entender o motivo da mudança de dispositivo que ampliou poderes da presidente da FUABC e que culminou na indicação de Cavalcante para ocupar a superintendência do hospital estadual.

“A reunião de hoje (ontem) seria muito importante. Mas vou presumir que realmente já tinham algo marcado. Mas com o depoimento deles dois poderíamos ter oportunidade de tentar entender qual foi o tipo de atuação que acabou na mudança do dispositivo do regimento”, avaliou Leite.

O vereador ainda revelou que teve acesso às atas das reuniões do corpo diretivo do Hospital Estadual Mário Covas, e que os documentos também podem ajudar a compreender como eram feitas as indicações antes da mudança do item. “Ainda não analisei os documentos, mas pretendo fazer isso nos próximos dias com intenção de avaliar como as indicações eram feitas e por que houve a mudança”, declarou.

Por meio de nota, a FUABC confirmou que a data da oitiva foi reagendada e que já encaminhou à comissão a ata da reunião do conselho de curadores em que foi aprovada a indicação de Cavalcante à liderança do Hospital Mário Covas. “Adicionalmente, a FUABC encaminhou à comissão o histórico das discussões acerca do novo regimento interno. O regimento interno da Fundação tem sido debatido desde janeiro de 2020, quando foi entregue à presidência a primeira versão do documento”, afirmou a instituição.