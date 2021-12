Esboça-se um município. Diadema no guia do ABC. O primeiro anúncio

Ademir Medici

“Embora fosse o antigo loteamento de Vila Conceição a origem definida do povoado (da atual cidade de Diadema), foi nas redondezas da Avenida Alda que prosperou o comércio local”.

Wanderley dos Santos, “História do Município de Diadema”, 2000.

Tudo era muito simples no Município de Diadema em 1961. Pela primeira vez a cidade caçula do que é hoje o Grande ABC aparecia num guia de ruas, o Becepel Borda do Campo Publicidade, editado no começo da década de 60 sob a supervisão de Pedro A. Federsoni, com escritório em Santo André.

O exemplar deste guia de 1961 é outra jóia descoberta por Wanderley dos Santos e que faz parte do acervo repassado pela família a esta página Memória.

Diadema cabia em oito páginas do guia de 60 anos atrás. Diferentemente da robusta biografia das ruas do Município lançada pelo pesquisador Walter Adão Carreiro em 2011. “Diadema, em cada esquina uma história”, o brilhante livro de Carreiro, é um volume de 408 páginas – o que bem demonstra a evolução urbana do município e que focalizam os 723 logradouros públicos da cidade dez anos atrás.

A CIDADE EM 1961

BAIRROS - Alto da Serraria, Casa Grande, Eldorado, Piraporinha, Serraria e Taperinha.

VILAS – Alvorada, Antonio Tadeu, Conceição, Ida, Marina, Nossa Senhora Aparecida e Santa.

PARQUES – Galícia, das Jabuticabeiras, Mamedi e Sete de Setembro.

JARDINS - Bela Vista, das Nações, do Parque, Piraporinha, Ruyce e Santa Rita.

CHÁCARA – Húngara.

VOCÊ SABIA?

Da obra de Wanderley dos Santos: a praça do Comércio, que era também conhecida por Central ou Diadema, em 1967 passou a denominação de praça Castelo Branco.

PUBLICIDADE. No único anúncio do Guia Becepel sobre Diadema, permanecia forte o vínculo entre a nova cidade e a mãe São Bernardo

Pelos caminhos da Avenida Goiás

Fundação Pró-Memória de São Caetano lança hoje, às 19h30, no Teatro Santos Dumont (Avenida Goiás, 1111), o número 64 da revista Raízes. Pauta principal: o perfil da Avenida Goiás.

O lançamento será aberto ao público, com todos os protocolos sanitários exigidos nestes tempos de pandemia. Carteirinha de vacinação obrigatória. Como sempre, distribuição gratuita. Informações: 4223-4780.



TESOURO. A principal publicação sobre história e memória da região chega ao número 64

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 14 de dezembro de 1971 – ano 14, edição 1715

SÃO BERNARDO – Instituto Municipal de Previdência rompe convênio com o Hospital São Bernardo.

RIBEIRÃO PIRES – Vereador Francisco Arnoni pwede pintura nova da igreja do bairro Santa Luzia, para as tradicionais festas anuais.

RIO GRANDE DA SERRA – Prefeitura informava que a Avenida Capitão Marques, principal via de acesso da cidade, seri asfaltada em janeiro (de 1972).

NOTA – Influenciada pelos festejos do sesquicentenário da Independência, Rio Grande da Serra trocaria o nome da Avenida Capitão Marques para Avenida Dom Pedro I.

POPULAR – Começou ontem à noite (13-12-1971) a fase final do VI Campeonato de Futebol de Salão promovido pelo Diário no ginásio do Primeiro de Maio, em plena Rua Coronel Oliveira Lima: Inox 4, Palestra de São Bernardo 2; GE 2, Eaton Fuller 2; Vila Alice 1, Paroquial 1.

EM 14 DE DEZEMBRO DE...

1556 – A Câmara da Vila de Santo André da Borda do Campo determina a fortificação das cercas do povoado e a melhoria dos caminhos principais: o do Mar, o que ia a Santo Amaro e o do recém-fundado colégio dos jesuítas, em São Paulo de Piratininga.

Fonte: Efemérides, Acervo Estadão.

1916 – Em festa, a segunda escola da Estação Rio Grande, hoje Rio Grande da Serra, encerra as aulas do presente exercício. Professora Thereza Maggio é a dirigente da escola.

1956 – Vereador Benedito de Castro é reeleito presidente da Câmara Municipal de Santo André; venceu na disputa com o vereador Afonso Maria Zanei: 12 votos a 11.

Campinas celebrava o seu Dia do Municípío, conforme lei de 1950.

1976 – Chapa 2 vence eleição do Instituto Municipal de Previdência de São Bernardo (o futuro Imasf). A chapa vencedora é formada por Alcides de Castro, Antonio Vanzella, Jair da Silva, Newton de Mattos e Roberto Pappi.

Jards Macalé se apresenta no Teatro Municipal de Santo André.

1986 – Padarias propunham fechar aos domingos.

1991 – Manchete do Diário: Vigília contra recessão reúne cinco mil pessoas em São Bernardo e lideranças de vários segmentos: governador Luiz Antonio Fleury, Mario Amato (presidente da Fiesp), dom Paulo Evaristo Arns (cardeal-arcebispo de São Paulo), Lula (presidente do PT), Luiza Eruinda (prefeita de São Paulo). Manifestantes percorreram as ruas de São Bernardo portando tochas.

Prefeito Luiz Tortorello inaugura praça em homenagem aos maçons com monumento próximo ao Fórum de São Caetano.

Clidenor Ancelmo Brilhante, o “Esquerdinha”, ex-policial, acusado de ser justiceiro, escrevia um livro, em forma de cordel, “para mostrar o seu lado humano”.

Da coluna Destaque: Aleksandar Jovanovic, “Resgatar a escola pública”.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Setenta e oito municípios celebram seus aniversários em 14 de dezembro, sendo dois paulistas: Jundiaí (fundado em 1655) e Caieiras, na Grande São Paulo (emancipado em 1959).

Dos 78 municípios aniversariantes de hoje, 34 ficam no Paraná e 30 no Piauí.



SANTOS DO DIA

João da Cruz

Esperidião

Nimatullah Kassab Al-Hardini

Venâncio Fortunato



HOJE

Dia Nacional da Ópera. Homenageia a primeira ópera brasileira representada e composta na língua nacional. Escrita por Elias Álvares Lobo, “A Noite de São Paulo”, comédia lírica em dois atos para piano e voz, com texto de José de Alencar. Regida a 14 de dezembro de 1860, no Teatro São Pedro de Alcântara, Rio, pelo jovem maestro Carlos Gomes.

Fonte: blog Multidatas.

