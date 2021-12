Um ABC protagonista

Da Redaçao



Uma região que abrange sete cidades, com quase 3 milhões de habitantes, e que corresponde ao 4º maior PIB (Produto Interno Bruno) do Brasil não pode ficar fora do horizonte de qualquer político que deseja disputar a presidência da República.

É importante que o Grande ABC seja visto como um polo de soluções que podem ser desenvolvidas em outros locais do Brasil. E, na entrevista exclusiva concedida ao Diário e publicada na edição de hoje, o secretário-particular do governador João Doria (PSDB), Wilson Pedroso, mostrou que a região terá uma presença importante na campanha presidencial de Doria.

Além das ações, a presença política será significativa, com a participação do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) , na equipe de coordenação do tucano. Ele, que atuou nas prévias, é visto como um aliado de primeira hora, um político que não foge de missões.

E ainda Wilsinho, como é conhecido entre os políticos, confirmou a informação que já vinha crescendo nos bastidores, de que Morando pode sim ser candidato a vice-governador na chapa de Rodrigo Garcia (PSDB). Pesa a favor do prefeito o fato de ter vencido o PT duas vezes na eleição municipal. É a primeira declaração pública de um grão-tucano confirmando a força de Morando na disputa pela vaga.

Wilsinho também reconhece a força política do prefeito de Santo André. Paulo Serra (PSDB), que apoiou Eduardo Leite, ao dizer que irá procurá-lo para conversar. Quando Wilsinho diz, na entrevista, que o Grande ABC será prestigiado no plano de governo do tucano, e elenca as ações que poderiam ser replicadas País afora, dá uma demonstração de respeito à história da região.

O Diário nunca abriu mão, ao longo de seus 63 anos, de lutar pelos interesses da região e de sua população. E assim seguirá, fazendo com que o Grande ABC siga protagonista no País nos cenários político, econômico e em tantas outras áreas. O candidato que não enxergar isso estará remando contra a história.