Julinho Fuzari é condenado a pagar R$ 30 mil a Luiz Marinho

Daniel Tossato



13/12/2021 | 08:24



Vereador da base governista do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), Julinho Fuzari (DEM)) foi condenado a pagar R$ 30 mil por danos morais ao ex-prefeito Luiz Marinho (PT), após espalhar outdoors na cidade afirmando que o petista tinha desviado R$ 100 milhões.

A condenação foi proferida pelo juiz Gustavo Dall’Olio, da 8ª Vara Cível de São Bernardo, no dia 1º de dezembro. O magistrado também pediu que Fuzari retire, em cinco dias, o nome de Marinho das peças publicitárias, sob pena de multa de R$ 20 mil.

“Decido. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar Júlio César Fuzari (i) à retirada, em cinco dias, do nome do autor, ou de expressão equivalente, que o vincule a desvio de dinheiro, dos outodoors destacados na petição inicial, sob pena de multa única, no valor de R$ 20 mil, tornando-se definitiva a liminar anteriormente concedida; e ao pagamento de R$ 30 mil, a título de dano moral, incidindo juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária desde o arbitramento. Diante da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação”, determinou o juiz em seu despacho.

O magistrado também entendeu que o vereador não precisava espalhar os outdoors pela cidade, que este teria “abusado” da manifestação e que a ação de Fuzari foi “absolutamente desnecessária, intensa, grave, com propósito indisfarçado de ofender”, avaliou o juiz.

Julinho Fuzari, entretanto, alega que só colocou nas peças publicitárias as informações que estavam contidas na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da OAS, que foi instaurada na Câmara de São Bernardo para apurar supostos desvios em obras realizadas pela construtora durante a gestão de Marinho à frente do Paço de São Bernardo.

“Não fiz nada mais do que publicar o que foi apurado. Ele (Marinho) pode não ter gostado, mas não menti. Estou conversando com meus advogados e pretendo processar Luiz Marinho”, declarou o vereador ao Diário. Durante a gestão do petista, Fuzari foi um dos vereadores que mais deram dor de cabeça ao então prefeito.

Já o ex-prefeito declarou que o vereador mentiu e que manterá postura de combater esse tipo de acusação na Justiça. “As mentiras espalhadas por esse vereador, que tem histórico de agir de forma criminosa, serão sempre combatidas com ações na Justiça. A sua condenação comprova o que a maior parte da cidade sabe: que ele é um indivíduo de caráter duvidoso e que age a qualquer preço, como testemunham as árvores do Paço”, afirmou Marinho.