Região registra 33 furtos e roubos de veículo por dia

Thainá Lana



13/12/2021 | 08:15



Diariamente são roubados ou furtados 33 veículos no Grande ABC. De janeiro a outubro deste ano a região registrou 10.286 casos nas sete cidades, segundo estatísticas criminais da SSP (Secretaria de Segurança Pública). Desse total, 6.665 casos representam o crime de furto (quando não envolve violência contra vítima), e 3.621 de roubo (quando pressupõe que a pessoa tenha sido ameaçada ou agredida de alguma forma para entregar seu pertence). (Veja os dados por cidade na tabela acima)

Na região, em comparação com o ano passado, o número de ocorrências cresceu 8,5%. Em 2020 foram 8.471 roubos ou furtos de veículos - cerca de 27 casos por dia. Já os indicadores de 2019, período pré-pandemia, apontam para uma queda de 25,11% contra os dados deste ano - na época foram registrados 13.736 ocorrências, mais de 3.400 casos a mais que em 2021.

Santo André é o município da região com o maior número de casos no ano, tanto no crime de roubo como de furto. No total, foram registrados 3.927 ocorrências na cidade. Na sequência aparecem São Bernardo, com 2.491, e Mauá, com 1.870, como as cidades com os maiores indicativos.

Para o consultor em segurança de área e educação para trânsito, Eduardo Biavati, o aumento nos casos pode estar relacionado a retomada das atividades presenciais e à falta de fiscalização dos órgãos competentes. “Com a volta a normalidade neste ano, as pessoas retornaram para suas atividades presenciais, e com isso o padrão de mobilidade também volta para o que era antes da pandemia. Os veículos de passeio são mais utilizados como meio de transporte, e consequentemente ficam mais expostos nas vias. Essa questão, alinhada com a falta de fiscalização policial, é um prato cheio para o aumento no volume de furtos e roubos patrimoniais”, declara Biavati, que também reforça que a pandemia também impactou em outras estatísticas criminais. “Podemos observar que durante o último ano, outros índices também foram elevados, como a violência contra mulher, contra o idoso, entre outros. É um momento atípico, mas que reflete a realidade que estamos vivendo”, finaliza.

OPERAÇÕES POLICIAIS

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que para tentar coibir os roubos e furtos de veículos no Estado, inclusive no Grande ABC, as forças de segurança intensificaram as operações policiais, e que mensalmente os indicadores criminais são analisados pelas Polícias Civil e Militar.

Segundo dados da pasta, desde o início do ano até o mês de outubro foram presos no Grande ABC 289 criminosos pelo crime de roubo e furto de veículo e 2.808 veículos roubados ou furtados e 353 armas ilegais foram recuperadas.

Entre as operações policiais citadas pela Secretaria aparecem a Operação Desmanche, que busca desarticular quadrilhas e impedir a receptação de autopeças ilegais, Operação Visibilidade, Operação Cavalo de Aço e Operação Direção Segura. Em Santo André, também está sendo realizada a “Operação Natal + Seguro”, em prática desde o final de novembro, com a intensificação do combate aos crimes violentos e patrimoniais.

Recentemente, a operação resultou na apreensão de diversos entorpecentes e na prisão de uma quadrilha que praticava roubos a transeuntes no município. “Também são frequentes operações bloqueios em pontos estratégicos, em conjunto com a PM e com as prefeituras municipais, sempre no intuito de aumentar o combate de todas as modalidades criminais, principalmente roubos e furtos de veículos”, finalizou o comunicado.

ESTUDO IDENTIFICA CARACTERÍSTICAS DAS AÇÕES CRIMINAIS

O modelo Wolkswagen Gol foi o veículo mais roubado ou furtado no Estado de São Paulo, durante o período de janeiro a outubro deste ano, segundo levantamento realizado pela Ituran, empresa especializada em monitoramento e recuperação de veículos. O modelo aparece em primeiro na lista de ocorrências, com 5.046 no total. Em segundo lugar figura o carro da Fiat, modelo Uno, com 3.934 casos e o Chevrolet Onix fica em terceiro, com 3.524 registros.

O estudo da monitoradora também apresenta outras características das ações criminais praticadas no Estado. O levantamento aponta que o período da manhã apresentou o maior número de furtos e roubos de veículos, com aumento de 28,63%. No total, o primeiro turno do dia registrou 17.057 casos, enquanto à noite as ocorrências chegaram a 17.044.

Já o dia da semana que apresenta os maiores números é quinta-feira, com veículos roubados ou furtados. Logo em sequência aparece no ranking a quarta-feira, com 10.094 e terça-feira, com 9.468, como os dias em que mais ocorressem ações criminais

FATORES

O gerente de operações da Ituran Brasil, Rodrigo Boutti, acredita que o aumento no número de roubos e furtos na região pode ter ocorrido devido a maior procura por peças de reposição, vendidas em desmanches ilegais. “Além de identificar onde o roubo do veículo aconteceu, os órgãos competentes devem também analisar o local em que esses carros foram recuperados, esse é um excelente indicador para tentar coibir a prática, que teve aumento significativo por conta de desmanche ilegal”, esclara Boutti.

Ele ainda reforça que a taxa de furtos é relativamente mais alta que a de roubos. “Um fator que deve ser acompanhado é a proporção de furto comparado ao crime de roubo. Os números da SSP mostram que cerca de 70% dos crimes cometidos contra o patrimônio são caracterizados como furtos, porque a pena é mais amena comparada com a de roubo, por conta da característica de não violência empregada”, finaliza o gerente.