André Gonçalves recusa ajuda financeira de Danielle Winits: Não é justo

13/12/2021 | 08:10



André Gonçalves recusou a ajuda financeira da esposa, a atriz Danielle Winits, para acertar a dívida de pensão alimentícia das filhas, avaliado em quase 500 mil reais. A informação foi revelada pelo próprio ator em entrevista ao jornal O Globo.

Ele, que está com a prisão domiciliar decretada pela Justiça de Santa Catarina, se diz apavorado pela iminente visita do oficial de Justiça que irá notificá-lo e levar a tornozeleira eletrônica, que será obrigado a usar por no mínimo 60 dias.

Disposto a encerrar a carreira por causa da condenação, ele afirmou que Dani se colocou à disposição de ajudá-lo. Ele, no entanto, diz que não aceita:

- A Dani já se colocou à disposição várias vezes para me ajudar, mas eu não aceito. Não aceito porque não é justo e porque isso não vai parar. Tenho uma porrada de amigos com dinheiro e não quis pedir para ninguém, alguns amigos quiseram fazer uma vaquinha, não quis... Então assim isso aqui (aponta para a casa ao redor), o carro, não é meu, isso é da Dani e dos filhos dela. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dizer: Dani isso é um problema muito sério, que é meu. Jamais você vai mexer em um real para me ajudar, não aceito. Ela tem as questões dela, eu tenho as minhas, disse ele, direto da casa onde mora com a atriz no bairro do Joá, no Rio de Janeiro.

Os dois estão juntos há seis anos e André afirma que a atriz tem relação boa até mesmo com a filha dele, Valentina.

- A Dani é minha parceira, coração gigante, não tenho nem o que falar. É um presente. Não só para mim: a Dani tem relação com a Valentina (filha de André com a jornalista e atriz Cynthia Benini) de carinho e afeto.

Ele ainda especula que o processo pelo não pagamento de pensão pode ser uma perseguição:

- Talvez essa perseguição seja, sim, por conta da situação e da história da Dani, ela é uma estrela. Mas eu espero que não, não é o que eu acho. Mas claro que já passou pela minha cabeça. Até porque existia relação, afeto, amor, cuidado, as férias eram com a gente. Os aniversários, às vezes, com a gente. A Dani foi o máximo de boadrasta com a Valentina e o Pedro. A Dani conversa coisas que eu não sei, até conversas que eu não tenho com Valentina, ela tem.