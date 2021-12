Edson Celulari compartilha foto ao lado de Enzo Celulari

11/12/2021 | 11:11



Edson Celulari é verdadeiramente um paizão babão e compartilhou em suas redes sociais na última sexta-feira, dia 10, uma foto ao lado de seu filho, Enzo Celulari. Ao lado não, com ele nas costas, e brincou com isso.

O rapaz de 24 anos de idade que é fruto do relacionamento do ator com Claudia Raia, apareceu sendo carregado pelo pai de 63 anos de idade em uma espécie de cavalinho. E Edson aproveitou para brincar na legenda da publicação:

O Enzo brincando de cavalinho. Filhos não crescem, aos nossos olhos!