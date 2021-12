São Caetano remonta equipe sub-20 pensando no mercado

Dérek Bittencourt



11/12/2021



O São Caetano está em fase de treinamentos visando a Copa São Paulo de Futebol Júnior – os grupos serão divulgados na segunda-feira. Depois de chegar à terceira fase do Paulista sub-20, o time passa por reformulação. Na visão do técnico Vinicius Aparecido, o Fininho (ex-lateral-esquerdo do Corinthians), a ideia é colocar em campo equipe rejuvenescida, com potencial de venda.

“Pela questão da idade vamos ter que fazer reformulação. Entrar com time muito maturado, pensando no clube e no lado comercial, não dá, então vamos trazer alguns garotos mais jovens para dar uma mesclada. São meninos que a gente vinha preparando”, declarou Fininho.

Desde que Manoel Sabino Neto assumiu a presidência do São Caetano, os olhos se voltaram mais para a base, aumentando a responsabilidade do treinador. “Tive a honra de receber o convite, de assumir junto com minha equipe o comando do sub-20, que foi desafio grande para nós. Abraçamos com muita determinação para fazer grande trabalho e foi o que aconteceu, junto de jogadores que tinha no meu projeto e outros que já estavam aqui”, afirmou.

Fininho fez um balanço “positivo” dos cinco meses que está à frente do time de juniores. <EM>“Conseguimos fazer com que meninos abraçassem a ideia. Estou satisfeito, mas falta muito ainda. Conseguimos chegar na terceira fase. Na primeira fase, jogamos de igual com o Santos, que tem investimento de milhões de reais, contra o Corinthians a mesma coisa, e finalizamos nossa participação contra a grande equipe do Palmeiras, que considero uma das maiores do País. Fico feliz, mostra que estamos no caminho (certo). A sensação que podemos voar alto ainda.”

O treinador falou ainda sobre a integração entre as categorias de base e o profissional. “Estou conhecendo sua metodologia, mas o trabalho vem sendo bem integrado, nos dá abertura, tem pensamento legal com os jovens, vem acompanhando nosso trabalho, nos cedeu jogadores. Acredito que é só crescimento, pensar em fazer boa Copa São Paulo e só tende a crescer essa parceria”, finalizou Fininho.

Mais dois reforços chegam para A-2

O São Caetano anunciou mais dois reforços para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2. Aos 33 anos, o meia Rodrigo Andrade promete ser a cabeça pensante no time do técnico Max Sandro, enquanto o lateral-esquerdo Weslen, 27, espera agregar com sua experiência tanto pelo Interior quanto outros Estados.

Apesar de experiente – começou no Flamengo e já defendeu times como Botafogo, Ceará, Portuguesa, Londrina, Chapecoense, Figueirense, Criciúma, Fortaleza, Red Bull Brasil e muitos outros –, Rodrigo Andrade tem no histórico um episódio relacionado ao temperamento. Em 2016, era artilheiro do Osasco Audax no Paulistão, com oito gols, e acabou dispensado pelo time osasquense após brigar com o técnico Fernando Diniz.

Além da função de armador, o meio-campista ainda tem forte poder de marcação, sendo uma das peças principais do elenco do Azulão. Seu último time foi o Altos-PI, na Série C do Brasileiro.

Já o lateral-esquerdo Weslen, natural da Praia Grande, começou no Jabaquara e já passou por Atlético Sorocaba, Marília, Rio Claro, Taboão da Serra, times pelos quais eventualmente enfrentou o São Caetano. Recentemente, o canhotinho estava no Brasília-DF e agora, vestindo a camisa azulina, espera atender às expectativas do técnico Max Sandro – que deu o aval para sua contratação – e da exigente torcida. “Enfrentei o São Caetano algumas vezes e sempre tive muita dificuldade. Respeito demais a tradição do time e a força do seu torcedor”, finalizou o lateral-esquerdo.

Com estes dois, já são sete os reforços são-caetanenses para a Série A-2.<