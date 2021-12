O apoio de Fornari a Evandro. O ex-prefeito de São Bernardo dava força à eleição do amigo

Ademir Medicii

Do Diário do Grande ABC



13/12/2021 | 00:05



“A obra do meu plano educacional tornou-se grandiosa (em Diadema) e foi, talvez, a mais importante do município, graças à sua valiosa e dedicada cooperação”.



De uma carta localizada por Wanderley dos Santos em que o ex-prefeito de São Bernardo, médico José Fornari, dirigindo-se ao professor Evandro Caiaffa Esquivel, apóia indiretamente a campanha do amigo eleito prefeito de Diadema três meses e pouco depois, em 3 de outubro de 1959.

A carta que Wanderley dos Santos descobriu está quase apagada, amarelada, e é salva em pergaminho pelo infografista Agostinho Fratini, do Diário. Uma carta que diz muito.

José Fornari foi o primeiro prefeito eleito pelo voto popular em São Bernardo “do Campo”, no mesmo pleito em que Armando Mazzo foi eleito prefeito de Santo André, em 9 de novembro de 1947.

Fornari assumiu em São Bernardo, Mazzo foi diplomado mas não tomou posse em Santo André. Evandro Esquivel, que saíra candidato a vereador de São Bernardo, representando o Distrito de Diadema, ficou como suplente, e nesta condição fez muito por Diadema na área educacional, tornando possível a obtenção de áreas para os grupos escolares de Vila Nogueira, Taboão e o central, “que já foi o maior de São Bernardo”, conforme testemunha Fornari nesta carta que Wanderley recuperou.

José Fornari governou São Bernardo de 1948 a 1951. Oito anos depois, já sem concorrer a cargos públicos, escreveu a carta que hoje ilustra Memória e onde também cita, com muito carinho, a professora Sylvia Ramos Esquivel, a eterna primeira dama de Diadema.

VOCÊ SABIA?

Dona Sylvia, em seu livro de memórias, diz que o marido, professor Evandro, foi eleito vereador em 1947 e reeleito em 1951. Dr. Fornari refere-se ao correligionário como vereador-suplente (de 1948 a 1951). E a própria Dona Sylvia, ao enumerar as realizações do seu marido vereador, cita os anos 1952 e seguintes – quando efetivamente ele foi vereador titular em São Bernardo.



Como suplente ou não na gestão do Dr. Fornari, professor Evandro fez muito por Diadema, como fica claro na leitura da carta transformada em pergaminho que Wanderley dos Santos descobriu.

APÓIO IMPLÍCITO. Na carta de 11 de junho de 1959, Fornari também cita Laerte Nogueira, Miguel Reale e Evaristo Gomes Fernandes, que fizeram história em Diadema

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 12 de dezembro de 1971 – ano 14, edição 1714

SÃO CAETANO – A cidade empenhava-se na construção do Monumento aos Imigrantes, obra do escultor Miguel Locoselli cuja instalação ficaria para 1988.

FUTEBOL – O médico Orlando Luiz Gaiarsa associava-se à campanha do Santo André FC, oferecendo exames de laboratório gratuitos aos jogadores do time.

EM 13 DE DEZEMBRO DE...

1916 - Eliezer Kamenetzky, chamado de “o homem da natureza”, vence o desafio com dois italianos, Alexandre Signoretti e João Agostinis, numa corrida entre São Paulo e Cubatão. Eliezer residia em Sorocaba e era naturalista; os italianos, carnívoros. No farnel, o “homem natureza” levou 12 laranjas e alguns limões; os italianos, uma merenda mais diversificada. A saída foi na Praça da Sé, no domingo, 10-12-1916, 6h da manhã. O primeiro italiano parou em São Bernardo, o segundo no alto da serra. O vegetariano chegou às 15h em Cubatão, vencendo a prova, contra os protestos de Signoretti, que declarou ter chegado a Cubatão uma hora depois do vencedor, contrariando os registros dos jornais.

1921 – Circula o primeiro número da revista “Universum”, publicação em português e em alemão; circula, também, o número inicial da revista literária “A Onda”.

Leis estaduais criavam os municípios de Araçatuba e Birigui, na Comarca de Penápolis.

1956 – O empresário Alberto Soares Sampaio, criador e presidente da Refinaria de Capuava, retornava dos Estados Unidos. Viagem vitoriosa. Obtivera financiamento de 50 milhões de dólares para a criação de uma grande indústria petroquímica.

NOTA – Eram os primeiros passos da Petroquímica União. A nova empresa utilizaria matéria-prima fornecida pela Refinaria de Capuava. Mas levaria muitos anos para ser efetivamente inaugurada no limite entre Santo André e Mauá, onde permanece.

1991 – Manchete do Diário: “Comércio abre no domingo até o Natal”.

Na quarta-feira, dia 11, o São Caetano recebeu a faixa de campeão paulista da Segunda Divisão, em amistoso no Estádio Anacleto Campanella: 4 a 0 para a SE Palmeiras,

No mesmo dia, a Elevadores Otis inaugurava sua fábrica em São Bernardo.

Santo André realizava na piscina do complexo Pedro Dell’Antonia o Brasileiro de Saltos Ornamentais.

E o Olaria, de São Bernardo, trazia a pivô Laura Falabella como reforço da equipe de basquete nas finais do Estadual de basquete da Segunda Divisão.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Ourinhos (1918), Guaiçara (1954), Luís Antonio e Palmeira d’Oeste (os dois de 1959).

Pelo Brasil, entre outros: no Pará, Água Azul do Norte; no Paraná, Carambeí; em Pernambuco, Gameleira; em Snta Catarina, Itá; em Goiás, Luziânia; no Piauí, Massapê do Piauí; em Minas Gerais, Pequeri; e na Paraíba, Serra Grande.

SANTOS DO DIA

Odila (ou Otília)

LUZIA. Ou Lúcia: a santa protetora dos olhos, com uma linda gruta em Mauá, na nascente do Tamanduateí

HOJE

Dia do Pessoa com Deficiência Visual

Dia do Marinheiro

Dia do Pedreiro

Dia do Lapidador

Dia Nacional do Forró

Falecimentos

Santo André

Maria Astécia Porfírio de Deus, 95. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério Municipal de Bom Conselho

Carmosina Vauna Lopes, 89. Natural de Lajinha (Minas Gerais). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 8, em Santo André. Cemitério Municipal do Jardim da Saudade, em Londrina (Paraná).

São Bernardo

Helena Moreira da Silva, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Pensionista. Dia 8, em Santo André. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

São Caetano

Lodovico Aparecido Nava, 86. Natural de Santa Rosa de Viterbo (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 8, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Diadema

Maria Socorro Martins, 87. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 8, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Luís Carmelo Puebla Gonzalez, 86. Natural da Espanha. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 8, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Maria Aparecida de Souza, 66. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no Jardim Luso, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.