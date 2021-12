Formação administrativa. Entroncamento de caminhos. Documentação reunida

Ademir Medici

“O aniversário da cidade de Diadema no dia 8 de dezembro de 1964 contou com a presença de seu padrinho, o professor Miguel Reale que, na Câmara Municipal, disse que Diadema seria, dentro de 30 anos, o terceiro município do ABC”.

Wanderley dos Santos, in “História do Município de Diadema”, 2000.

A Câmara Municipal de Diadema, instalada em 1960, está muito bem documentada. Mas, e antes de 1960? Wanderley dos Santos retrocede no tempo. Tece um emaranhado focalizando as constantes retificações limítrofes do território diademense, que pertenceu a quatro municípios: São Paulo, Santo Amaro, São Bernardo e Santo André. Vila Conceição, Taboão, Eldorado e outros espaços já foram administrados pela Câmara Municipal de São Paulo.

Curioso é que Piraporinha nunca se ligou, administrativamente, a Santo Amaro, apenas desmembrando-se da Capital para integrar São Bernardo. Assim, a partir de 1890, toda área de Diadema faz parte de São Bernardo e, a partir de 1939, de Santo André, voltando a integrar-se ao agora São Bernardo “do Campo” em 1945, até alcançar sua independência com a autonomia diademense. Wanderley, pacientemente, foi em busca de informações nas várias municipalidades.

Sua pesquisa oferece a dignidade que Diadema sempre mereceu, com seus avanços e recuos. Define Wanderley dos Santos: em 1961, Diadema ainda se caracterizava como subúrbio de entroncamento de caminhos, como cidade de passagem.

VOCÊ SABIA?

Da obra de Wanderley dos Santos: o senador Lino de Mattos recebeu o primeiro título de Cidadão diademense, cf. processo legislativo nº 22 e resolução nº 16, de 14 de março de 1961.

TESTE

Estudante de Diadema: observe o brasão de armas de sua cidade. Ali estão duas datas. O que elas representam?

SUGESTÃO

Senhores vereadores: parlamentares que os antecederam criaram uma flâmula alusiva à sua cidade. Wanderley dos Santos guardou um exemplar. Que tal repetir o gesto nos dias presentes, até mesmo em homenagem aos autonomistas diademenses?

FAREMOS FLORESCER DIADEMA. Na flâmula criada e distribuída pela Câmara Municipal, o brasão de armas de Diadema, ideia do prefeito Evandro Caiaffa Esquivel, oficializada pela lei municipal nº 45, de 13 de março de 1961: entre os detalhes, o azul-celeste em devoção à Imaculada Conceição, a cruz de Santo André e as torres de prata que representam Vila Conceição, Eldorado e Piraporinha

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 11 de dezembro de 1971 – ano 14, edição 1713

DESTAQUE – Santo André vibra com desfile de Natal.

Carros alegóricos e bandas desfilaram durante três horas. Papai Noel desembarcou de um autogiro no Paço Municipal.

O autogiro foi construído em São Caetano. Wladimir Romero, o construtor e piloto, era também o Papai Noel.

POPULAR – Terminou ontem (10-12-1971) a fase semifinal do VI Campeonato Popular de Futebol de Salão, iniciativa do Diário. Mais dois classificados: Inox e Eton Fuller.

Resultados de ontem: Palestra de São Bernardo, 6, Brasinha 2; Inox 12, Bochófilo 1.

EM 11 DE DEZEMBRO DE...

1901 – Da Agência Navas: Roma, 11. Anuncia-se a próxima publicação de uma encíclica. O objetivo do novo documento será reconciliar entre si os democratas cristãos.

1921 – Assinado o decreto que fixa a fronteira entre os Estados de São Paulo e Paraná, de acordo com o laudo do presidente da República proferido em 15 de junho de 1920.

1951 – Jornais noticiavam as regatas realizadas no domingo (9-12-1951) na Represa Billings, na raia Jurubatuba. Participação de clubes como o Floresta, Corinthians e Tietê. Eles disputavam classificação para as eliminatórias da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, para o próximo sul-americano de remo.

1956 – Instalada, em Santo André, a primeira filial da Associação Santa Terezinha, de proteção aos hansenianos. A solenidade foi realizada na Biblioteca Municipal. Na presidência da filial assumiu Maria do Carmo Paiva Azevedo.

¦ Na véspera (10-12-1956) um avião choca-se em morro de Paranapiacaba, à altura do primeiro patamar da estrada de ferro, matando o piloto, Tancredo Amaral de Castro, de Araraquara, e o pedreiro José de Souza, de Matão.

O avião levantara vôo no Campo do Marte, em São Paulo, e se dirigia para Bagé (Rio Grande do Sul), com escala em Paranaguá.

¦ Pelo Campeonato Paulista da Primeira Divisão, no domingo (9-12-1956), o São Bento, de São Caetano, recebeu o Palmeiras e perdeu por 1 a 0.

1961 - Constituído, em São Paulo, o Instituto Mauá de Tecnologia, hoje com campus em São Caetano.



SANTOS DO DIA

¦ Beato Hugolino Magalotti

¦ Sabino. Bispo de Piacenza. Enviado especial do papa Dâmaso I ao Concilio do Oriente no ano 372.

¦ Dâmaso. Português de Guimarães. Considerado o papa baluarte da Igreja primitiva, que governou entre os anos 366 e 384



HOJE

¦ Dia do Engenheiro

¦ Dia do Tango, em alusão ao nascimento do cantor Carlos Gardel, ocorrido nesta data, do ano 1890, em Toulouse, França.

Falecimentos

Santo André

Virtude Alabarse Penha, 97. Natural de Guarapuã (São Paulo). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosália Góis de Moraes, 90. Natural de Ibiúna (São Paulo). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 22, em Diadema. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

São Bernardo

Maria dos Anjos Marinho, 89. Natural de Carbonita (Minas Gerais). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 4, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

São Caetano

Olga Streciuc de Oliveira, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alpina, m São Paulo, Capital. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Eduardo Malerba, 60. Natural de São Caetano. Residia em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.

Diadema

Antonia Dias Moreira da Silva, 88. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no bairro Taboão. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Marilene de Fátima Castro, 67. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no Jardim Limpão, em São Bernardo. Dia 2. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

João Alves de Oliveira Sobrinho, 72. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no Jardim Mirante, em Ribeirão Pires. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério São José.