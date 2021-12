Apelo à educação

Do Diário do Grande ABC



10/12/2021



São Caetano notabilizou-se por oferecer uma educação modelo. Escolas bem estruturadas, ensino de qualidade e uma série de outras iniciativas que faziam com que seus moradores se orgulhassem do trabalho desenvolvido pelo município. Não raro, dirigentes de ensino de outras cidades ou Estados vinham conhecer o sistema adotado e, na medida do possível, tentar imitá-lo em suas localidades de origem.



Entretanto, até a mais perfeita estrutura desanda se não for bem cuidada. Durante este ano, várias são as notícias que envolvem a educação são-caetanense e quase todas elas voltadas a denunciar problemas. Fatos causados por falhas pela administração municipal.



A mais recente, que poderá ser consumada hoje, dá conta da compra de terrenos para serem incorporados à área de uma escola que foi construída em 2017, a José Auricchio, no bairro Santa Paula. Ao que tudo indica, a Prefeitura pretende adquirir parte de posto de combustíveis que existe ao lado do colégio.



À primeira vista, ampliar uma escola parece um fato benéfico à municipalidade. Entretanto, é nos detalhes que mora o problema. Segundo informações obtidas pela equipe de reportagem deste Diário, a tal compra tem como objetivo principal fazer com que o município atinja os 25% do orçamento que, de acordo com a Constituição Federal, obrigatoriamente precisam ser destinados à área.



E isso se dá em meio à substituição de diretor da Secretaria de Educação. A troca teria ocorrido porque o antigo ocupante do cargo seria contrário ao negócio.



O projeto que pede autorização para a compra será votado hoje, em sessão extraordinária. Vereadores de oposição prometem ir à Justiça para barrar. Uma parlamentar, inclusive, alerta para a questão da insalubridade.



Investir na educação é necessário. Investir para tirar proveito da educação ou mesmo para maquiar falhas é lamentável.