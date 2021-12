Dynho Alves vence a última Prova do Fazendeiro de A Fazenda 13!

09/12/2021 | 01:10



É quarta-feira, e em A Fazenda, isso só pode significar uma coisa: é dia de Prova do Fazendeiro! Mas não é qualquer prova não. Esta foi a última da edição!

A Roça da última terça-feira, dia 7, colocou Dynho Alves, Solange Gomes, Aline Mineiro e Mileide Mihaile na berlinda, e destes, Mileide foi vetada por Solange de participar da Prova do Fazendeiro.

E tem mais novidade! O dono deste chapéu não terá imunidade garantida na próxima Roça. Eita!

A última prova funcionou da seguinte forma: os peões tiveram dez minutos para pegar frutas de pelúcia no chão, com um detalhe: eles estavam vendados! Cada fruta valia uma pontuação diferente, e ao final, quem fizesse mais pontos seria o vencedor. Além disso, só podia pegar uma fruta por vez, e caso colocassem a fruta no cesto de outro participante, o ponto ia para a outra pessoa.

Prova feita e foi preciso muito cuidado dos peões para não caírem nos obstáculos, e foi bem difícil de acertarem o sentido certo para ir e voltar aos seus cestos!

Depois foi hora de fazer a contagem. E os resultados foram:

Dynho Alves - 6.570 pontos.

Aline Mineiro - 4.750 pontos.

Solange Gomes - 3.530 pontos.

Com isso, não deu outra, Dynho Alves é o último Fazendeiro da 13ª edição de A Fazenda!

O que será que podemos esperar de suas decisões durante a próxima semana?