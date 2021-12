$VERDAO: Palmeiras lança seu primeiro Fan Token

Da Redação

Do 33Giga



08/12/2021 | 15:55



Nesta quarta (8), o Palmeiras anunciou o lançamento de seu fan token oficial, o $VERDAO. A parceria feita com a empresa Chiliz irá disponibilizar as criptos para venda nos sites do Palmeiras e da Socioscom.

Quem comprar o token $VERDAO terá benefícios como opinar em pesquisas sobre design de produtos, numeração de camisas dos jogadores, design de produtos, entre outras recompensas relacionadas ao clube.

Para Maurício Galiotte, presidente atual do clube, o $VERDAO essa é mais uma grande parceria para o Palmeiras, que aumentará ainda mais o engajamento da torcida no Brasil e no mundo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

“Além de ser uma importante e nova fonte de receita, acreditamos que os fan tokens aumentarão a conexão digital com nossos torcedores. Depois de um processo de análise muito cuidadosa, estamos felizes em anunciar a Socioscom como a mais nova parceira do Palmeiras”, afirma Maurício Galiotte, presidente atual do clube.

Segundo Tasso Lago, gestor de fundos privados em criptomoedas e fundador da Financial Move, o Fan Token, diferente das criptomoedas tradicionais, é um token de utilidade, em que o titular que está investindo adquire alguns benefícios dentro do clube, como conteúdos e produtos exclusivos, ingressos gratuitos, participação nas decisões do time e de sorteios com prêmios, entre outros.

“Assim, ele atrela o investimento digital ao esporte, tornando os torcedores mais próximos de seu time”, comenta Tasso.

Segundo Tasso Lago, ainda que o fan token tenha suas particularidades, a ideia para seu surgimento veio das próprias criptomoedas tradicionais.

“Dentro das criptomoedas existe um tipo de token de governança, em que o investidor pode votar para que a rede tome determinada decisão, ajudando a escolher o caminho que o projeto vai seguir. Esse pensamento foi incorporado dentro do fan token. O fato de surgirem cada vez mais clubes que utilizam esse ativo faz com que ele apresente uma alta tendência de crescimento no futebol profissional”, explica Lago.

Para o especialista, um Fan Token é ainda inclusivo para um certo tipo de comunidade.

“Um fã do esporte pode preferir, mesmo que de forma passional, os tokens de times em relação a uma moeda tradicional porque futebol é sua paixão e isso motiva. Os clubes engajam a comunidade do futebol em troca de benefícios. Para o torcedor, a experiência e proximidade. Para a entidade, é a monetização dessa paixão que as pessoas têm”, diz Tasso.

As informações sobre vendas do Fan Token serão divulgadas em breve nas plataformas do Palmeiras.