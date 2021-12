NBA punirá não vacinados incapazes de entrar no Canadá por conta de novas regras

08/12/2021 | 11:00



As equipes da NBA terão que enviar uma lista de jogadores não vacinados para o escritório da liga até esta sexta-feira. A partir de 15 de janeiro de 2022, novas regras de fronteira do Canadá entram em vigor e a isenção para atletas profissionais sem a vacinação será removida.

Portanto, os jogadores da NBA que não foram vacinados contra a covid-19 não poderão viajar até Toronto para jogar contra os Raptors a partir de 15 de janeiro, segundo anunciou o ministro da segurança pública do Canadá, Marco Mendicin.

Atualmente, atletas não vacinados na NBA correspondem a cerca de 3% dos 500 da liga. Eles não poderão atuar contra o Toronto Raptors no Canadá por conta das leis de saúde e segurança contra a covid-19. Além do mais, estarão sujeitos a medidas disciplinares, incluindo multas e suspensões.

Alguns locais dos Estados Unidos também impedem jogadores não vacinados de entrar em quadra, como é o caso do armador Kyrie Irving, do Brooklyn Nets. No geral, as estatísticas de vacinação da liga sugerem que cerca de 15 jogadores ainda não se vacinaram.

Ademais, atletas estrangeiros não vacinados que estão trabalhando nos Estados Unidos com um visto temporário não poderão entrar novamente no país caso saiam. Essa lei se aplicaria, por exemplo, a um jogador que deixe os Estados Unidos durante o intervalo do All-Star Weekend, que acontecerá em fevereiro de 2022.