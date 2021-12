Verstappen se mostra confiante para Abu Dabi: 'Vai ser uma corrida emocionante'

08/12/2021 | 09:00



Empatado em 369,5 pontos com o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, no Mundial de Pilotos, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, terá neste domingo a disputa final pelo título da temporada 2021 de Fórmula 1 no GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Nesta quarta-feira, ele antecipou que será "uma corrida emocionante" e espera "terminar o ano da melhor maneira possível".

"Tivemos muitas vitórias e bons momentos este ano, temos sido muito competitivos em geral, em comparação com as temporadas anteriores. Como equipe, podemos estar satisfeitos e orgulhosos do que alcançamos", explicou o holandês em um comunicado oficial divulgado pela Red Bull

Verstappen, líder do Mundial de Pilotos por ter uma vitória a mais que Hamilton (9 a 8), garante que a equipe austríaca "vai dar tudo para ganhar este campeonato" e acrescentou: "Vai ser uma corrida emocionante e queremos terminar a temporada na melhor maneira possível", disse.

"Estou animado para voltar a Abu Dabi. Perdemos um pouco de ritmo nas últimas corridas, mas espero que não seja o caso neste fim de semana", frisou o holandês, que busca o seu primeiro título na carreira.

Verstappen destacou que o circuito de Yas Marina sofreu alterações desde o ano passado. "A pista está mais rápida. Será interessante ver como isso afetará o acerto do carro. É muito importante fazer uma boa qualificação em Abu Dabi e esperamos fazê-lo", completou.