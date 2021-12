Letícia Almeida e Jonathan Couto juntos? Atriz nega e Sarah Poncio expõe: Se quiser tenho foto

07/12/2021 | 09:10



Por essa ninguém esperava! Sarah Poncio usou as redes sociais para confirmar que o ex-marido, Jonathan Couto, está se relacionando com Letícia Almeida.

No Instagram, na madrugada desta terça-feira, dia 7, a influenciadora digital afirmou que os dois estão juntos e até possui fotos provando o relacionamento deles.

Tudo começou quando uma página que divulga informações sobre a família Poncio nas redes sociais expôs que Jonathan Couto mandou na caixinha de perguntas de Letícia a pergunta: Você me ama? E a atriz respondeu com um boomerang afirmando que sim e marcando ele na publicação.

Apesar da marcação ter sido escondida, um suposto aplicativo no celular seria capaz de desvendar os perfis marcados nas publicações das pessoas feitas no Instagram, o que acabou entregando a interação entre eles.

Sarah, então, confirmou as suspeitas e escreveu na publicação:

As máscaras caem, ninguém segura um personagem por tanto tempo? Mas que sejam felizes! Tomara que o resto do que eu estou sabendo, vi/li as pessoas também possam saber, disse ela.

Jonathan não ficou calado e questionou a ex e mãe de seus três filhos:

Não entendi... me explica?

Ela, claro, não ficou calada e rebateu:

Não pergunta muito, não, que se eu tiver que explicar vai ficar ruim pra você.

Diante da polêmica, Letícia deletou o tal story respondendo Jonathan e esclareceu em uma série de postagens:

Olá pessoal. Há anos eu estou envolvida em histórias e mais histórias da minha vida particular. Muita gente sente muita certeza sobre tudo, mas a verdade é que eu nunca soube me posicionar e permiti que as pessoas chegassem a conclusões muito erradas.

Não tive assessores, não tive ninguém. Errei muito na forma de falar, no que falar e na hora do que deveria ser dito. E estou exausta de tudo isso. Eu estou no melhor momento da minha vida, apesar de ainda fazer terapia constante para lidar com tudo o que aconteceu. E não quero que mais uma vez minhas falhas de comunicação prejudiquem isso. Então deixo aqui toda a verdade: o Jonathan é o pai da minha filha. Apesar de ainda lidar com o passado e ainda ter muito a superar, todo dia eu tenho que lidar com a realidade do que é mais importante: a Madah, só ela importa.

Eu não tenho rigorosamente nenhuma relação com o Jonathan, além do fato dele ser o pai da Madah e falarmos sobre ela. Não há romance, troca de mensagens nesse sentido, nada. Rigorosamente nada. Eu respondi a pergunta você me ama com cordialidade, com um joinha de amiga, não de romance.

Estou lutando para superar tudo o que aconteceu e aceitar a realidade de que ele estará na minha vida para sempre, pois é o pai da minha filha. Eu só quero paz. Eu quero deixar tudo isso para trás e focar apenas no que importa: minha família, meus amigos e minha carreira. Todo o resto eu vou lutar para ignorar de hoje em diante. Um beijo. Muito obrigada por todo amor, escreveu.

Sarah contestou a declaração de Letícia Almeida e expôs que tem fotos de Jonathan com a atriz:

Hahaha e a história da carona se repete.. depois quando eu brotar com foto e câmera de segurança (porque o apê que eles ficam é da minha família, não sei se ela lembra) ela vem com aquela historia que negou por medo do julgamento! Inclusive, falando nessa historia da carona.. ela gosta de estacionamento ne? o vidro fechado e o som tocando baixo... se quiser tenho foto também!

Separação

Em setembro, Sarah e Jonathan confirmaram o fim do relacionamento. Os rumores surgiram em abril, mas sem a confirmação deles. Juntos, eles são pais de três meninos: José, João e Josué.

Escândalo

Eles começaram a namorar em 2016, mas a união foi abalada por um período por causa de um grande escândalo envolvendo Letícia Almeida.

Enquanto Sarah estava à espera de José, Jonathan se envolveu com Letícia, que até então era sua concunhada, uma vez que mantinha namoro com Saulo, irmão de Sarah.

Letícia engravidou de Jonathan, mas no início da gestação afirmava que o bebê era de Saulo, que chegou a registrar Madalena como sua filha.

Após a mentira vir à tona, Saulo e Letícia terminaram o relacionamento e a atriz passou a afirmar que a relação sexual com Jonathan não foi consentida por ela e que teria sido supostamente abusada, uma vez que estava bêbada e não conseguia lembrar do acontecido.

Ele me ofereceu bebida. Não costumo beber, mas estava bêbada aquele dia por causa de uma comemoração. Me ofereceu vinho, bebi vinho. Ele me levou pro último andar da casa e teve relações comigo, sem meu consentimento. Eu não lembrava devido a minha embriaguez e não tive reação. Rapidamente, consegui me livrar daquilo, fui para o meu quarto e dormi, disse ela no SuperPop.

Jonathan deu sua versão dos fatos e negou que a relação não havia sido consentida:

É verdade que eu sucumbi a um momento de fragilidade e cometi um ato de infidelidade em uma relação sexual consensual com Leticia Almeida da qual resultou o nascimento da minha filha, Maria Madalena.

Trégua

Depois de meses de muita polêmica na mira dos holofotes, a família Poncio e Letícia Almeida pareciam ter se acertado e Madalena até passou a conviver com o pai e os filhos dele com Sarah.

Saulo por sua vez engatou romance com Gabi Brandt, com quem tem dois filhos. O casamento deles já foi abalado por muitas traições e cheio de idas e vindas, mas hoje em dias eles seguem às boas, enquanto Letícia chegou a se envolver com Bruno Daltro, com quem teve uma filha, a pequena Maria Teresa, mas já se separou e se diz solteira atualmente.