Thiaguinho anuncia carreira internacional: Estou numa felicidade

06/12/2021 | 16:11



Do Brasil para o mundo! Após 20 anos de carreira, Thiaguinho anunciou no último domingo, dia 5, no Domingão com Huck, que começará sua carreira internacional. Segundo o cantor, o convite foi feito pela gravadora Virgin Records:

- Semana passada estive em Miami, tivemos uma conversa sensacional. Tiveram essa ideia de internacionalizar a minha carreira (...) Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo

Empolgado com a novidade, o artista relembrou toda a sua trajetória musical desde o Exaltasamba e agradeceu ao Brasil por todo carinho que recebeu.

Mas, como nem tudo são rosas, o ex-integrante da banda está envolvido em uma batalha judicial com a viúva de Antenor Marques Filho, mais conhecido como Gordinho do Surdo. Antenor, também ex-integrante do Exaltasamba, faleceu no início desse ano, vítima de Covid-19.

De acordo com a viúva, Thiaguinho fraudou a Previdência de seu marido e pede uma indenização de 400 mil reais. Eita!