CCXP 2021 traz destaques do streaming

06/12/2021 | 08:40



O mundo geek voltou suas atenções à CCXP Worlds 21, realizada de forma virtual entre o sábado, 4, e o domingo, 5. No evento, gigantes do entretenimento como Netflix, HBO, Paramount, Sony, Amazon Prime Video e Globo encabeçaram os painéis, mostrando suas principais apostas para o streaming e cinema nos próximos tempos, com destaque ao anúncio de mais um filme de animação do Homem-Aranha feito pela dupla de diretores Chris Miller e Phil Lord.

Na maioria dos casos, as novidades se restringiram à divulgação de novos teasers ou cenas inéditas, além de depoimentos ou entrevistas pré-gravados com os artistas. Entre os destaques, Francis Ford Coppola, sobre a remasterização da saga O Poderoso Chefão, Courteney Cox, do novo Pânico, e o trio Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx, falando sobre seus vilões em Homem-Aranha.

Sony

Fora uma breve citação ao longa Morbius, anti-herói da Marvel protagonizado por Jared Leto, o painel da Sony focou somente nos filmes do herói aracnídeo. A animação Homem-Aranha Através do Arannhaverso teve suas primeiras imagens divulgadas e ainda a revelação de que o filme será dividido em duas partes, produzidas simultaneamente. A primeira estreia em outubro de 2022; a segunda não tem data definida. Já em relação a Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, além do bate-papo do trio de vilões, Tom Holland atiçou a ansiedade dos aficionados ao sugerir que "teorias de fãs não são verdadeiras - ou são?".

Netflix

A Netflix trouxe uma entrevista com Adam McKay, diretor do estrelado longa Não Olhe Para Cima, seu carro-chefe no evento. Sem nenhum anúncio bombástico, a plataforma recorreu a algumas mensagens de elencos estrangeiros voltadas ao público brasileiro. As novas versões de Rebelde e O Massacre da Serra Elétrica foram as únicas apostas que efetivamente estreiam em 2022, com o restante já no ar ou com lançamento ainda em dezembro.

Globoplay

O streaming da Globo está investindo em séries ligadas à música sertaneja: As Aventuras de José e Durval, com os irmãos Felipe e Rodrigo Simas encarnando a dupla Chitãozinho e Xororó, e Rensga Hits!, com Alice Wegmann vivendo uma cantora de Goiânia. Destaque também para os últimos capítulos de Verdades Secretas 2 e as novas temporadas de Desalma, agora com Fábio Assunção no elenco, As Five, Arcanjo Renegado e Sob Pressão, que contará também com Marco Nanini e Lázaro Ramos.

HBO Max

Além de produções nacionais, como Queen Stars Brasil, comandada por Pabllo Vittar e Luísa Sonza, e Jornada Astral, apresentada por Angélica, a HBO destacou a série Peacemaker, protagonizada por John Cena, que apareceu no painel, assim como o criador James Gunn. Há ainda a reunião do elenco original de Harry Potter para o especial De Volta a Hogwarts e o spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon.

Outros destaques

Além de filmes e séries, a CCXP deu, como de costume, atenção ao mundo dos quadrinhos, com homenagem à cartunista Laerte, "muito emocionada", e anúncios editoriais. Algumas masterclass da Maurício de Sousa Produções também foram liberadas aos participantes, além de mesas virtuais com diversos criadores.

Após duas edições do evento realizadas de forma virtual, a intenção dos organizadores é que a CCXP volte ao presencial em 2022, em São Paulo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.