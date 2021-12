Atletas do Sesi Santo André faturam medalhas no Pan de Cali

Dérek Bittencourt



04/12/2021



A equipe de atletismo do Sesi Santo André vem conquistando diversas medalhas para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior (sub-23) de Cali, na Colômbia. O trio Adrian Vieira, Lucas Vilar e Erik Cardoso, por exemplo, integrou a equipe do revezamento 4x100 m (que ainda conta com Lucas Rodrigues) que subiu ao lugar mais alto do pódio com o tempo de 39s21, deixando Equador e Argentina para trás.

Erik Cardoso, aliás, faturou ainda outra medalha de ouro, ao vencer os 100 m com o tempo de 10s33, garantindo vaga no Pan de Santiago, em 2023 – o velocista já havia feito o tempo mais rápido da América do Sul nesta temporada, em 10s01. Já Lucas Vilar ficou com a prata nos 200 m, após completar a distância em 20s59, pouco atrás do equatoriano Anderson Marquinez, que cravou 20s51.

Adrian Vieira, por sua vez, disputa hoje a final dos 110 m com barreiras, a partir das 18h25. Ele foi terceiro colocado em sua série, com 14s24.

Com os resultados dos atletas do Grande ABC e os demais brasileiros em quatro dias de provas do atletismo, o País alcançou 26 medalhas na modalidade, sendo oito de ouro, 11 de prata e sete de bronze.

No quadro geral de medalhas, a Colômbia lidera, com 45 ouros, 30 pratas e 51 bronzes. O Brasil é vice-líder, com 44 douradas, 36 prateadas e 48 bronzeadas.