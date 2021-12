Santo André anuncia décimo reforço: lateral Kevin, 21 anos

Dérek Bittencourt



04/12/2021 | 00:33



O Santo André anunciou ontem seu décimo reforço para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-1 de 2022. O lateral-esquerdo Kevin, 21 anos, disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul, e agora chega para disputar uma posição de titular no time de Thiago Carpini. O treinador, inclusive, comandou ontem o primeiro trabalho com bola no campo, em atividade realizada no poliesportivo do Jaçatuba.

Antes de Kevin, chegaram o goleiro Jefferson Paulino, os zagueiros Luiz Gustavo, Rafael Esculapio e Carlão, o lateral-direito Thallyson, o volante Jonathan Schuttz e os atacantes Rochinha, Bruninho e Junior Todinho.

ESTÁDIO

Hoje à tarde, a partir das 16h, será realizada a reinauguração do Estádio Bruno Daniel, que passou por reforma nos últimos 15 meses para substituição da grama natural por gramado sintético – o terreno foi completamente reformado, ganhou novas base e sistema de resfriamento. Ontem, funcionários se apressavam para finalizar a colocação das borrachinhas no campo, a pintura das linhas demarcatórias e o mosaico na nova pista de atletismo ao redor – que foi recapeada com asfalto.

Segundo a Prefeitura, foram investidos R$ 3,7 milhões para reforma do gramado do estádio andreense. Para ficar apto para jogos do Ramalhão, faltam apenas renovação dos laudos.