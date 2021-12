Vídeo: veja o sedã elétrico de luxo BMW i7 em fase final de testes na neve

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



03/12/2021 | 16:55



Primeiro sedã elétrico de luxo, o BMW i7 está completando a fase final de testes dinâmicos no círculo polar ártico em Arjeplog, Suécia, onde a montadora tem o seu centro de testes de inverno. Equipado com a quinta geração de propulsão elétrica da marca eDrive, o modelo faz parte da estratégia de transformação eletrificada do grupo.

A neve forte e os pisos recobertos de gelo trazem desafios para o acerto de sistemas eletrônicos de controle do BMW i7, além da tração integral, suspensão e direção, sem falar na resistência dos componentes de motor e bateria em ambientes de baixíssima temperatura.

O modelo se destaca não apenas pelo luxo: o consumo projetado de energia é de 22.5-19.5 kWh, segundo o ciclo WLTP. A apresentação do novo BMW i7 será em 2022. Veja o sedã em ação.