Fátima Bernardes tem relacionamento comparado com a de uma personagem de Um Lugar ao Sol

02/12/2021 | 14:10



Fátima Bernardes está sempre rebatendo as críticas que recebe por namorar um homem bem mais novo e na manhã desta quinta-feira, dia 2, a apresentadora ouviu de uma telespectadora durante o Encontro comparando o relacionamento dela com os dos personagens, Bianca e Felipe, da novela Um Lugar ao Sol.

Eu vivo um relacionamento com uma pessoa mais jovem. É muito interessante ver o que ela [Rebeca] passa. Pelo fato de eu ser uma pessoa conhecida e ter um carinho enorme, eu sei que não é isso que acontece com a maioria das mulheres. A Rebeca tá lá para mostrar isso, o olhar torto? Isso, por mais que não chegue tão forte, ainda chega. Eu sei que para as mulheres que não têm essa visibilidade, é difícil. Está de um jeito assim: se é jovem, é um problema. Se for mais baixo ou alto, é um problema. Tudo é um problema.

Em seguida, Fátima Bernardes comentou que o julgamento é feito apenas às mulheres, independentemente da situação.

O pior é quando uma mulher mais nova está com um homem mais velho, e essa mulher também é criticada, chamada de interesseira.