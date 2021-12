Tatá Werneck tira sarro de novo visual da Globo e Fátima Bernardes lamenta ausência em vinheta: Primeira vez que não participei

02/12/2021 | 10:10



A TV Globo apresentou na última quarta-feira, dia 1ª sua nova identidade visual. Com seis novas cores, a novidade pegou muita gente de surpresa, inclusive Tatá Werneck, que não perdeu a chance de tirar sarro da empresa da qual é contratada.

No Instagram, Tatá brincou:

Parece a do SBT. Mentira! Amei! Tá linda! A vinheta também, escreveu ela, mostrando bom humor.

Os internautas, claro, entraram na onda e até brincaram que ela seria demitida.

Sobre a estreia do novo visual da empresa, a emissora explicou:

O conjunto de conceitos e elementos gráficos vai trazer versatilidade para a nova identidade visual e, aqui, vai um spoiler: novas cores serão embarcadas. A mudança reflete diretamente o conteúdo da TV Globo, que acompanha a diversidade e a pluralidade da sociedade, além de toda a emoção que novelas, séries, realities, programas de variedades, jornalismo, esportes e shows levam para o público.

O lançamento da nova identidade veio junto com a tradicional vinheta de fim de ano, que também foi alvo de comentário nas redes.

Fátima Bernardes, por exemplo, comentou que ficou chateadíssima por não ter participado:

Estou supertriste porque não participei. Estava recém-operada quando gravaram, em outubro, e não tive como participar. Vai ser a primeira vez que eu não vou estar, disse ela, que ainda comentou que gosta muito de estar presente nas gravações anuais, uma vez que tem a possibilidade de encontrar todos os colegas.

Figuras importantes da TV Globo também ficaram de fora. Tiago Leifert, Lázaro Ramos, Ingrid Guimãres e Camila Pitanga não participaram, uma vez que não fazem mais parte do quadro fixo da emissora.

Já Camila Queiroz, que está no ar em Verdades Secretas 2 e foi demitida da emissora, também ficou de fora e a própria emissora esclareceu que ela não participou das gravações e, portanto, não teria como ser cortada.

A atriz nunca gravou participação na vinheta. Portanto, não poderia ter tido sua presença cortada, esclareceu a emissora, afirmando que ela estará, por exemplo, no quadro do amigo oculto do Fantástico, uma vez que já gravou a participação, que será mantida.